A- A+

Mufasa tem vida própria, afinal. “Mufasa: O rei leão” (2024), prelúdio de “O rei leão” (2019), chegou com garras de gatinho nas bilheterias de Natal, arrecadando fracos US$ 35 milhões em seu primeiro fim de semana nos cinemas, 30% a menos do que a Disney esperava.

A empresa esperava que “Mufasa” aumentasse a confiança dos investidores sobre uma reviravolta no Walt Disney Studios. Em vez disso, gerou uma nova preocupação: talvez a franquia “O rei leão” (spinoffs de filmes e TV, um musical de sucesso, atrações de parques temáticos, a venda de inúmeros Simbas de pelúcia) estivesse começando a desacelerar. Afinal, a franquia tem 30 anos.





Mas “Mufasa”, que custou US$ 200 milhões para ser feito, tornou-se um sucesso inesperado. Entre sexta e segunda, o filme arrecadou US$ 16,5 milhões em ingressos de sexta a segunda, elevando seu total doméstico para US$ 211 milhões. Isso levaria o filme ao top 10 de bilheteria em 2024. Globalmente, “Mufasa” está em primeiro lugar há cinco semanas consecutivas, e as vendas de ingressos nacionais e internacionais agora totalizam cerca de US$ 600 milhões.

Analistas de bilheteria estimaram no sábado que "Mufasa" poderia adicionar de US$ 75 milhões a US$ 100 milhões ao seu total mundial até o fim de sua exibição nos cinemas.

A competição por espectadores familiares provavelmente prejudicou "Mufasa" quando estreou em 20 de dezembro. Outros filmes que buscavam o mesmo público incluíam "Sonic 3", "Wicked" e o próprio "Moana 2" da Disney. "Mufasa", dirigido por Barry Jenkins, foi o único prelúdio do grupo, e obras do tipo geralmente têm menos "necessidade de ver" urgente, para usar o jargão de Hollywood: por que correr para descobrir como uma história começa quando você já sabe como ela termina?

Mas a competição diminuiu. Os únicos filmes novos que chegaram no fim de semana foram "One of them days", uma comédia de baixo orçamento e classificação R, e "Lobisomem", um filme de terror com classificação R. O drama histórico "5 de setembro", que recebeu críticas fortes, estava programado para lançamento amplo na sexta-feira. Mas depois que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou a votação de indicações para o Oscar por causa dos incêndios de Los Angeles, a Paramount Pictures atrasou o lançamento do filme na esperança de que ele receba indicações que possa usar em anúncios.

“Mufasa” também se beneficiou da atenção nas mídias sociais. Durante o período de férias de Natal e Ano Novo, os profissionais de marketing da Disney notaram que os usuários do TikTok estavam adotando músicas originais escritas para o filme por Lin-Manuel Miranda — em particular, a alegre ode à fraternidade, “I Always Wanted a Brother”. A Disney correu para amplificar a tendência, lançando videoclipes estendidos de sequências musicais do filme e impulsionando a publicidade relacionada à música. O estúdio fez Miranda fazer vídeos de si mesmo falando sobre a música.

Ao promover “Mufasa” no “The Jennifer Hudson Show” em dezembro, Aaron Pierre, que dubla o pai de Simba no filme, dançou enquanto caminhava até o palco. Um vídeo mostrando seus movimentos se tornou viral, sem dúvida aumentando o interesse no filme.

Foi um bom fim de semana de bilheteria para a Disney por outro motivo. “Moana 2” ultrapassou US$ 1 bilhão em todo o mundo, tornando-se o terceiro lançamento do estúdio em 2024 a fazê-lo, segundo os passos de “Divertida Mente 2” e “Deadpool & Wolverine”.

Nenhum outro estúdio teve um filme de um bilhão de dólares no ano passado.

Veja também