ROCK IN RIO 2024 Confira o ranking das músicas que mais empolgaram o público do Rock in Rio, segundo medidores de som Pesquisa ao longo do festival utilizou aparelhos conhecidos como decibelímetros para mostrar em qual momento plateia mais se esgoelou; hit de Ne-Yo lidera lista

Está aí um fato objetivo. Ne-Yo foi o artista que mais empolgou o público do Rock in Rio 2024, de acordo com pesquisa realizada por meio de decibelímetros (também conhecidos como sonômetros) instalados em diferentes pontos da Cidade do Rock ao longo de todo o festival, que chegou ao fim no último domingo (22).



A ação promovida pela Heineken, em parceria com a plataforma Spotify, utilizou aparelhos que medem a intensidade do som para revelar em qual momento, e em qual show, a plateia mais se esgoelou para entoar a música junto do artista.

Segundo o levantamento, o instante em que a plateia mais ecoou barulho foi durante a performance da música "Give me everything", cantada por Ne-Yo.



Porém, Shawn Mendes, headliner do último dia do evento, teve o maior número de músicas nas dez primeiras posições. Foram três no total: "There's nothing holdin' me back", "Señorita" e "Stitches". Travis Scott e Mariah Carey também emplacaram mais de uma música na lista: ela com "Obsessed" e "Shake it off", e ele com "Goosebumps" e "FE!N".



Katy Perry levou a vice-liderança de decibelímetros com o clássico "California girls".

Afinal, qual música e qual artista mais geraram comoção no Rock in Rio?

A lista está disponível por meio de da playlist "The loudest playlist Rock in Rio", no Spotify. Veja abaixo o ranking completo:

Qual artista/música mais empolgou o público no Rock in Rio 2024?

Ne-Yo, com a música "Give me everything";

Katy Perry, com a música "California gurls";

Mariah Carey, com a música "Obsessed";

Travis Scott, com a música "Goosebumps";

Shawn Mendes, com a música "There's nothing holdin' me back"

Mariah Carey, com a música "Shake it off";

Avenged Sevenfold, com a música "A little piece of heaven";

Travis Scott, com a música "FE!N";

Shawn Mendes, com a música "Señorita";

Shawn Mendes, com a música "Stitches".

