A- A+

SHOW Sting anuncia datas de sua turnê pelo Brasil, com shows no Rio, São Paulo e Curitiba Turnê mundial ''Sting 3.0'' iniciou por Europa e EUA e chegará por aqui em fevereiro de 2025; pre-venda começa dia 27

De volta com sua turnê mundial, Sting anunciou as datas dos seus shows na América Latina no próximo ano. O Brasil receberá três apresentações do artista britânico, vencedor de 17 prêmios Grammy e conhecido por hits de sua carreira solo e de sua icônica banda The Police.

Os shows acontecerão em fevereiro de 2025: no dia 14 no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), 16 em São Paulo (Parque Ibirapuera) e 18 em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski).

Na turnê, que foi lançada na Europa e recentemente deu início à sua etapa norte-americana, Sting é acompanhado de seu fiel colaborador, o virtuoso guitarrista Dominic Miller, e do baterista Chris Maas, explorando a sua discografia com novos arranjos.



O repertório inclui desde os clássicos do The Police até suas incursões solo de jazz, além de novas músicas como "I Wrote Your Name (Upon My Heart)", lançada em setembro.

A pré-venda começa no dia 27 de setembro e parcelar com cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 vezes a 8 vezes com juros. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site www.ticketmaster.com.br ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Veja também

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'' no Oscar: quem escolhe o filme indicado pelo Brasil à premiação?