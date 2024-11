Câncer de mama na arte: confira outras obras que retrataram a doença, assim como a Capela Sistina

A- A+

Depois de especialistas internacionais terem sugerido que um afresco de Michelangelo, "O dilúvio", retrata uma jovem com sinas que aparentam ser o de um câncer de mama, obras de outros artistas vêm sendo lembradas por, supostamente, trazerem o mesmo destaque à mulheres que vivem em tal contexto. Na lista de pintores, nomes como Rembrandt, Rafael Sanzio e Nicolas Régnier. Veja a seguir algumas imagens.

"Esse tipo de câncer era raramente retratado na arte histórica. Na maior parte da história registrada, as normas culturais ditavam que o seio permanecesse coberto para proteger a doença; assim, apenas um médico ou um artista pintando modelos nus teriam a oportunidade de ver sinais clínicos de câncer de mama", diz o artigo "Breast cancer: an artistic view", publicado na revista científica The Lancet em julho de 2007.

No entanto, ressalta a publicação, "nas poucas peças de arte em que o câncer de mama inadvertidamente foi tema de criação artística, as interpretações foram controversas".

Uma das pinturas que mais se destacam é uma tela de Rembrandt, "Betsabá no banho". Durante uma atenta observação, um cirurgião italiano notou que o celebrado pintor do barroco poderia ter retratado o câncer de mama na pintura.

"Betsabá no banho" (1654), de Rembrandt. Foto: Divulgação

Além de "O dilúvio", Michelangelo ainda teria retratado a doença em "La notte". Alguns críticos, entretanto, apontam que, neste caso, o aspecto do seio da modelo se deve apenas ao estilo artístico do artista, que também estava mais acostumado com retratos de corpos masculinos. Além dele, Rafael Sanzio também teria partido de uma proposta semelhante ao produzir "La Fornarina", mas estudiosos debatem muito entre si sobre essa possibilidade.

De acordo com os estudos de diversos especialistas, Nicolas Régnier também teria realizado obras seguindo essa linha, representando especificamente uma jovem com câncer de mama. "Mulheres têm usado a arte para ajudá-las a aceitar seu diagnóstico, tratamento e prognóstico. Essas obras de arte são principalmente autorretratos na forma de fotografias, pinturas e esculturas. O tema comum é a aceitação corajosa", afirma o artista da Lancet.

