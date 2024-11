Exposição "Ouro & Arte", da CiS Joias, entra em cartaz na Galeria Janete Costa

A- A+

Brincos, colares e anéis que são verdadeiras obras de arte. Há 15 anos, a joalheria pernambucana CiS Joias vem produzindo peças que são mais do que adornos e apresentam traços, inspiração e identificação com a nossa terra.



Em celebração a essa trajetória e singular produção, foi aberta, ontem (7), na Galeria Janete Costa, localizada no Parque Dona Lindu, Zona Sul do Recife, a exposição “Ouro & Arte”, que traz um apanhado da história da CiS Joias, das coleções que lançou e do processo de confecção das peças.

Com acesso gratuito, a exposição cumpre temporada até o dia 24 de novembro.



Construção

A designer Cris Lemos, criadora e diretora criativa da CiS Joias, é o nome à frente da marca. Filha dos advogados Alexandre e Luiza Lemos, Cris parecia seguir o caminho dos pais até abandonar o curso de Direito para estudar Design de Produto pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com a mudança de rumo, ela se especializou no segmento de joias. Daí, surge a CiS Joias.

“Quando eu comecei, entrei no ramo do Design, eu tinha uma coisa na cabeça: conseguir fazer algo que me desse prazer todos os dias, que eu amasse, que não fosse só com viés assim econômico, que não tivesse só um fim de ganhar dinheiro”, destaca Cris Lemos.

Exposição "Ouro e Arte" fica até o dia 24 de novembro em cartaz na Galeria Janete Costa - Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco





A CiS, então, tornou-se uma joalheria cuja história se confunde com a história da própria Cris, que trouxe como inspiração elementos e estéticas que dialogam com o nosso povo, mas, muito disso, ela aprendeu em casa, com o estímulo dos pais e a natural inclinação para a arte - o pai de Cris também é pianista, fundador e maestro da Orquestra Bravo.



Com o tempo, a CiS foi solidificando seu nome no mercado de joias. “Foi um crescimento gradativo e assim vem sendo, com muito trabalho e empenho diário. Outra coisa é de ter encontrado as pessoas certas, que colocam sua dedicação, seu empenho, que tem um amor pelo que faz, pelo ambiente que estão. A gente não chega muito na frente se a gente estiver sozinho”, avalia Cris.



Exposição



Ao longo desses 15 anos, a CiS lançou 50 coleções, que totalizaram mais de mil modelos de joias. A exposição “Ouro & Arte”, então, traz um tanto dessa história.



Com expografia de Ana Maria Pedroza e Luiz Dubeux, que também assina a curadoria e produção, a mostra apresenta joias em mostruários e relicários, assim como convida o público a passear pelas etapas de criação dos modelos, com a exibição de sketchbooks, rascunhos e ferramentas utilizadas na confecção das peças. Na CiS, 90% dessa produção é feita à mão por ourives experientes.



Além das peças assinadas pela própria joalheria, a exposição traz obras de oito prestigiados artistas pernambucanos - José Patrício, Carlos Pragana, Melk Z-Da, Romero de Andrade Lima, Gabriel Petribú, Eduardo Gaudêncio, Andréa Tom e Renato Bezerra de Mello - que dialogam com a história e a produção da CiS Joias e de muitas de suas coleções.



Livro

Ontem também foi lançado o livro “Ouro & Arte”, com texto da jornalista Flávia de Gusmão e design de Gisela Abad. A publicação, de 144 páginas, tem tiragem limitada e conta histórias que se relacionam com a CiS ou que partiram dela, ilustradas com imagens de todas as coleções já lançadas pela joalheria.



SERVIÇO

Exposição “Ouro & Arte”, da CiS Joias

Quando: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Funcionamento: Quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h

Acesso gratuito

Instagram: @cisjoias

