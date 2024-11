A- A+

EXPOSIÇÃO NO JAPÃO Conhecido por tricotar nos Jogos Olímpicos, ex-saltador lança exposição com peças feitas por ele Tom Daley diz que começou hobby em 2020 como forma de se forçar a ficar parado e permitir que seu corpo se recuperasse das sessões de treinamento

Tom Daley tricotou suéteres, cardigans e sungas, e agora o aposentado campeão olímpico dos saltos ornamentais está exibindo suas criações mais coloridas até agora em uma exposição em Tóquio.

O britânico retornou nesta sexta-feira (8) à cidade onde ganhou o ouro olímpico com Matty Lee há três anos para inaugurar uma mostra de suas peças de tricô e crochê, que vai até 25 de novembro.

São suéteres em coloridos, peças fluorescentes e o cardigã com tema olímpico que o tornou uma sensação viral quando foi visto tricotando enquanto esperava para competir nos Jogos de Tóquio em 2021.

O atleta de 30 anos se aposentou dos saltos após ganhar a prata nas Olimpíadas de Paris deste ano e disse que agora pode "explorar outras coisas" com mais tempo disponível.

"Para mim, tricotar é uma forma de escape. Acho que foi isso que me ajudou a ganhar uma medalha de ouro olímpica aqui em Tóquio", disse Daley à AFP. "Eu levo as pessoas na jornada de como aprendi a tricotar, por que aprendi a tricotar e, depois, levo isso até todas as minhas criações. As pessoas também poderão ver minhas medalhas olímpicas."

Daley diz que começou o hobby em 2020 como uma forma de se forçar a ficar parado e permitir que seu corpo se recuperasse das sessões de treinamento, mas depois "ficou completamente obcecado por isso". Desde então, ele raramente largou as agulhas — até mesmo posando em sungas de tricô — e espera que seu amor pelo tricô fique evidente na exposição.

"Para mim, o que importa é a comunidade, o ofício, o trabalho artesanal e o desacelerar. "Isso é algo que adoro no tricô, é incrivelmente valioso para a saúde mental também", disse ele.

Paixão por tricô

Daley estava presente para dar uma oficina aos visitantes no dia de abertura da exposição. Algumas de suas criações expostas no local serão vendidas em um leilão, com a renda revertida para uma organização LGBTQIAP+ sediada em Tóquio. Daley diz que gostaria de fazer outro evento e está gostando de ter mais tempo desde que se aposentou dos saltos.

Ele diz que espera se envolver em trabalhos de transmissão nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles, onde mora com seu marido Dustin Lance Black e seus filhos. Daley diz que também quer expandir sua "paixão pelo tricô" e "levar isso ao maior número possível de pessoas".

"Se alguém tivesse me dito há cinco anos que eu seria mais famoso por tricotar do que por mergulhar, eu provavelmente teria rido", disse ele. "Mas é uma daquelas coisas... Não consigo imaginar minha vida agora sem tricotar", comentou Tom Daley.

