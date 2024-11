Lakers transferem Bronny James para liga de desenvolvimento da NBA

A- A+

Bronny James, filho de 20 anos do astro da NBA LeBron James, fará parte do time Los Angeles Lakers na G-League, anunciou o time na última quinta-feira. Bronny tornou-se parte da única dupla de pai e filho que jogou na NBA no mesmo time.

LeBron, de 39 anos e quatro vezes campeão da NBA, jogou ao lado do filho pela primeira vez no dia 22 de outubro, em um duelo em casa contra o Minnesota Timberwolves, que terminou com vitória do Lakers.

Nesse período, Bronny James marcou sua primeira cesta na NBA na derrota por 134-110 para o Cleveland Cavaliers, em 30 de outubro, e participou de quatro jogos nesta temporada.

PRIMEIRA CESTA DE BRONNY JAMES NA NBApic.twitter.com/SzTHewvBiP — Gabriel Martins (@caradossports) October 31, 2024

O mais jovem James se despede, por enquanto, do time principal do Lakers jogando em casa contra o Philadelphia 76ers nesta sexta-feira (8), antes de fazer sua estreia na G-League, no sábado (9), informou a ESPN.

Espera-se que Bronny jogue em casa da afiliada do Lakers para poder transitar entre a liga de desenvolvimento e a NBA, acrescentou a ESPN. O técnico do Lakers, JJ Redick, e os agentes de James disseram que o acordo era para Bronny dividir seu tempo entre os dois times nesta temporada.

