Futebol Pernambucano A3: TJD-PE nega recurso de clubes e declara Águia vice-campeão Estadual Com a decisão, o time de Cumaru vai disputar a Série A2 no próximo ano

O Águia vai jogar a Série A2. Na última quarta (6), o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) recusou um recurso movido por seis clubes que disputaram a Terceira Divisão do Campeonato Pernambucano.

No processo, as equipes solicitavam a anulação da punição que tirou pontos dos times que escalaram jogadores de maneira irregular. No entanto, o recurso foi negado e a decisão do TJD-PE foi mantida.

Entenda o caso

Seis dos oito clubes que disputaram a Série A3 do Pernambucano (América, Pesqueira, Caruaru City, Belo Jardim, Chã Grande e Sete de Setembro) foram punidos por relacionarem jogadores que tinham defendido outros times nas Séries A1 e A2 do Estadual.

De acordo com o regulamento da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), isso não é permitido.

Das seis, duas equipes terminaram a competição com pontuação negativa e uma não pontuou. Com a punição, o Caruaru City perdeu nove pontos, ficando com apenas cinco no final do campeonato.

Já o Águia, que não foi punido, terminou o Estadual com 12 pontos, mas poderia perder o acesso caso o Caruaru City conseguisse reverter a decisão judicial.

Com a decisão do tribunal, o time de Cumaru fica com o segundo lugar e conquista o acesso à Série A2. No entanto, o time caruaruense ainda poderá recorrer.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a FPF não se pronunciou sobre o caso.

