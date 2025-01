Confira pistas sobre brigas e desentedimentos envolvendo a família de Leonardo

A- A+

Briga entre parentes é comum em muitos lares e, na família do cantor Leonardo, isso não é diferente.

O grupo já esteve envolvido em brigas e polêmicas, incluindo discussões políticas, desentendimentos sobre relacionamentos e, mais recentemente, uma suposta treta envolvendo plágio entre empresas de familiares – no caso, Virginia Fonseca e Hariany Almeida, noras do sertanejo, segundo alguns internautas na web.

Nos últimos dias, Hariany, namorada do cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo, foi alvo de críticas nas redes sociais por supostamente copiar o nome da We Pink, a marca de cosméticos de Virginia, esposa de Zé Felipe.

Isso porque a ex-BBB de 27 anos lançou a sua própria marca, a We Mood, focada em produtos de moda. Alguns internautas apontaram a semelhança e já indicaram que possa existir alguma treta entre as noras do sertanejo, algo como uma disputa ou rivalidade entre as duas.

“A questão é que talvez se não existisse a We Pink talvez não existisse a We Mood e seria um outro nome”, disse uma internauta no TikTok.

“Enquanto o povo tá espumando, ela tá tirando foto com meu biquíni na neve e postando. Ela tem um coração tão bom, me apoiou ao invés de implicar”, disse ela em resposta.

Entretanto, em entrevista no ano passado ao gshow, Hariany afirmou que não tinha tanto contato com Virginia, reforçando que esse era o motivo de não existir qualquer disputa entre elas.

“Admiro a Virgínia como profissional, mas não temos muito contato, não somos próximas, então não existe nenhuma rixa”, iniciou ela.

Internautas apontam ainda que o tom do cabelo delas, além de procedimentos estéticos realizados pelas duas, podem entrar na lista de coincidências.

“Hari nunca vai admitir que tem rixa com a Virgínia”, disse uma pessoa no X.

No auge da campanha eleitoral de 2022, houve um desentendimento entre João Guilherme, filho de Leonardo, que tinha um posicionamento político contraposto ao de boa parte da família, inclusive do pai.

O hoje namorado de Bruna Marquezine defendia a candidatura do presidente Lula (PT), enquanto o patriarca, a mulher Poliana, Virginia, entre outros, apoiavam o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

“Sei bem e a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja”, disse o filho à época.

Uma das filhas de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, também já teve desentendimentos com o pai.

Na ocasião do aniversário da avó, Carmem, mãe do sertanejo que morreu em 2023, ela afirmou que “a nossa família, assim como todas as outras, não é perfeita, mas tem suas bases sólidas, princípios e tudo construído com muita sabedoria e humildade”.

À época, o texto deixou alguns internautas curiosos. Isso porque a influenciadora já havia passado por algumas brigas com pessoas próximas.

O desentendimento com o pai aconteceu quando ela ainda estava casada com o mágico Sandro Pedroso.

Entre idas e vindas do ex-casal, a garota ficou grávida, o que gerou uma certa cisma em Leonardo, que expôs a sua desconfiança em público. A partir disso, pai e filha viveram maus bocados, mas tudo passou.

Prova de que as divergências com Leonardo passaram ela se derramou em elogios ao pai quando o homenageou na data de seu aniversário, em agosto do ano passado:

“Hoje é um dia muito especial, que me faz pensar que Deus olhou para mim e mais cinco pessoas e decidiu nos abençoar colocando você como nosso pai.

‘Filhos do pai Eterno’ é como chamamos nosso grupo de irmãos (para quem não sabe o nome do meu pai é Emival Eterno, por isso o nome do grupo)”.

Já em 21 de abril deste ano, Jéssica escreveu uma homenagem pelo aniversário do cantor Zé Felipe, um de seus irmãos mais novos.

O texto deixou alguns seguidores da influenciadora novamente suspeitos de que a relação conturbada dela com membros da família vem de outros tempos.

“Não sei se você sabe mas Deus usou a sua vida para que eu pudesse fazer parte da nossa família e eu sou muito grata a isso”, ela, que é muito ligada a dogmas religiosos, escreve ao artista, sem revelar maiores detalhes sobre ao que se refere.

