Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa já teve desentendimentos com o pai e João Guilherme

Famosos Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa já teve desentendimentos com o pai e João Guilherme Influenciadora brigou com o pai que não aceitava bem o seu relacionamento com o antigo marido, com quem teve um filho, e se envolveu conflitos familiares por política

Alguns dos últimos vídeos no canal do YouTube de Jéssica Beatriz Costa tem os seguintes títulos: “Como o perdão pode curar as nossas dores emocionais”, “Esperança”, “Deus cuida de nós nos detalhes”, “A vida é feita de escolhas” e “Liberte-se! Não guarde mágoa”.



Filha do cantor Leonardo, a influenciadora aprendeu através das relações com a própria família a lidar com brigas e a não ter ressentimentos.





— O inimigo vai trabalhando dentro de nós de uma maneira que a gente nem percebe, porque a gente vai cultivando uma mágoa dentro de nós. A gente vai cultivando sentimentos ruins de situações em que a gente briga com um amigo ou com uma amiga ou, de repente, com alguém da família — diz ela em um dos vídeos que fez sobre mágoa.



Influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa é filha do cantor Leonardo — Foto: Instagram





Hoje com 30 anos, Jéssica já teve desentendimentos com o próprio pai Leonardo e com o irmão mais novo João Guilherme. Apesar disso, superou todas as adversidades e vive uma relação tranquila com os parentes.

Na ocasião do aniversário da avó, Carmem, mãe de Leonardo que morreu no ano passado, ela afirmou que “a nossa família, assim como todas as outras, não é perfeita, mas tem suas bases sólidas, princípios e tudo construído com muita sabedoria e humildade”. À época, o texto deixou alguns internautas curiosos. Isso porque a influenciadora já havia passado por algumas brigas com pessoas próximas.

O desentendimento com o pai aconteceu quando ela ainda estava casada com o mágico Sandro Pedroso. Entre idas e vindas do ex-casal, a garota ficou grávida, o que gerou uma certa cisma em Leonardo, que expôs a sua desconfiança em público. A partir disso, pai e filha viveram maus bocados, mas tudo passou.

Prova de que as divergências com Leonardo passaram ela se derramou em elogios ao pai quando o homenageou na data de seu aniversário, em agosto do ano passado: “Hoje é um dia muito especial, que me faz pensar que Deus olhou para mim e mais cinco pessoas e decidiu nos abençoar colocando você como nosso pai. ‘Filhos do pai Eterno’ é como chamamos nosso grupo de irmãos (para quem não sabe o nome do meu pai é Emival Eterno, por isso o nome do grupo)”.

Já em 21 de abril deste ano, Jéssica escreveu uma homenagem pelo aniversário do cantor Zé Felipe, um de seus irmãos mais novos. O texto deixou alguns seguidores da influenciadora novamente suspeitos de que a relação conturbada dela com membros da família vem de outros tempos. “Não sei se você sabe mas Deus usou a sua vida para que eu pudesse fazer parte da nossa família e eu sou muito grata a isso”, ela, que é muito ligada a dogmas religiosos, escreve ao artista, sem revelar maiores detalhes sobre ao que se refere.

O desentendimento com João Guilherme aconteceu nos últimos anos por ocasião do posicionamento político do ator, que defendia a candidatura do hoje presidente Lula (PT), em contraposição à boa parte da família, inclusive ela e Leonardo, que apoiavam o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

