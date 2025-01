A- A+

FAMOSOS Virginia não é a única: veja famosas que fugiram do calor no Brasil para curtir a neve no exterior Gkay, Deborah Secco e Giovanna Ewbank também se refugiaram na temporada de inverno na Europa; veja fotos

Virginia Fonseca tem compartilhado momentos de sua viagem à Suíça, onde, em St. Moritz, surpreendeu os seguidores ao posar de biquíni na neve – uma situação que contrasta com o calor costumeiro no Brasil. A influencer de 25 anos viajou a trabalho, mas aproveitou para fazer turismo e se divertir com alguns amigos. Outras celebridades também estão aproveitando o inverno em países acima da linha do Equador.

“Entrei na moda de foto de biquíni na neve. Só Deus sabe o frio que eu estava sentindo aí”, brincou Virginia ao publicar algumas fotos de sua passagem pelo país.

Assim como Virginia, Gkay também posou de biquíni na neve, mas em Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos. A influencer foi ao Hemisfério Norte em busca de temperaturas baixas e compartilhou vários registros no Instagram, depois de sua recente passagem pela Tailândia.





Gkay em Aspen — Foto: Reprodução Instagram

Giovanna Ewbank também está no Colorado, onde aproveita a companhia do marido, o ator Bruno Gagliasso, e dos filhos. “Não tô dando conta não! Bless realizando seu sonho de esquiar e Títi e Zyan aproveitando muito”, exclamou ela nas redes sociais.





Giovanna Ewbank no Colorado com a filha — Foto: Reprodução

Juliana Paes, Luciana Gimenez, Monique Alfradique e Adriane Galisteu também foram vistas em destinos do Norte nos últimos dias.





A atriz Deborah Secco também curtiu o frio do Hemisfério Norte, recentemente, viajando para Aspen com a filha Maria Flor. “Sempre com ela! Criando memórias”, compartilhou em uma postagem. Patrícia Abravanel já voltou ao Brasil, mas antes de retornar, publicou registros de momentos com seus filhos, Pedro, Jane e Senor, esquiando nas montanhas.





Deborah Secco com a filha — Foto: Reprodução

