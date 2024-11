"Calabreso", "244', "casca de bala": Ranking mostra as dez gírias mais populares de 2024

A- A+

"SLC, vou mandar o PPRT: não vai vazar na braquiara, hein, seu calabreso".

Não entendeu nada? Pois bem, a frase, que poderia muito ter sido pinçada de uma conversa entre jovens num aplicativo de mensagens, expõe algumas das gírias mais populares de 2024, de acordo com uma pesquisa divulgada pela plataforma Preply, com base em busca on-line realizadas por brasileiros.

Foi um ano de muitas e muitas novas expressões, sobretudo entre jovens, que criaram um idioma próprio, bem particular.

A seguir, veja o ranking com as gírias mais pesquisadas no Brasil em 2024

Calabreso;

Casca de bala;

PDP (pode pá);

244;

PPRT (papo reto);

Paia;

BTF (boto fé);

Vazar na braquiara;

Biscoiteiro;

SLC (sê é louco).

Mas o que significam, afinal, essas gírias?

Calabreso

"Calma, Marílio Mendonço!" Foi assim, usando apelidos inusitados, que Toninho Tornado viralizou nas redes sociais recentemente.

O humorista mineiro, radicado desde pequeno em São Paulo, despontou na televisão por meio de pegadinhas de atrações da emissora RedeTV!, como o "Te peguei" e o programa do João Kleber.

E foi parar, de repente, no BBB 24. Vencedor da última edição do reality show, Davi, no meio de uma discussão com Lucas Henrique, soltou um dos bordões mais famosos de Toninho: "Calma, calabreso".

O uso da expressão tirou MC Bin Laden do sério e deixou muita gente que não conhecia o meme se questionando se Davi havia sido gordofóbico. Quem já conhecia o bordão de Toninho Tornado, no entanto, saiu em defesa do brother.

A piada funciona assim: Toninho aborda alguém na rua, quase sempre um homem. Senta ao lado da "vítima" e desenrola algum assunto.

Em determinado momento, saca da manga algum vocativo, trocando sempre o gênero para o masculino: "Peraí, cracolândio, deixa o pai terminar de falar...", deixando, assim, a pessoa ainda mais confusa no meio daquela pegadinha.

Casca de bala

Expressão muito comum em estados do Nordeste brasileiro, sobretudo em eventos de vaquejada, "casca de bala" é usada para se referir a uma pessoa sempre presente, um amigo próximo disposto a fazer de tudo por você — o clássico "amigo de fé, irmão camarada", como já eternizaram Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

A gíria se popularizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, após o sucesso da música "Casca de Bala", de Thullio Milionário, um dos hits de 2024.

PDP

Está aí a abreviação mais usada, em 2024, nas conversas de WhatsApp no Brasil. A sigla PDP é um encurtamento da gíria "Pode pá", que, de modo geral, significa uma confirmação.

Mais popular entre adolescentes e jovens, o termo é frequentemente utilizado em aplicativos de mensagens para expressar concordância ou confirmar algo de maneira rápida e descontraída.

Por exemplo, se um amigo perguntar se você irá a uma festa, você pode responder simplesmente com um "PDP", caso tenha a intenção de ir ao evento. Morô?

244

O número 244 é uma gíria que se refere a homens jovens que empinam motos em vias públicas — ato também conhecido como "dar o grau na moto".

Pois é, inventaram uma palavra para essa improvável, mas comum categoria. O artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe equilibrar o veículo em apenas uma das duas rodas. Daí a expressão...

PPRT

"Vou te mandar o PPRT". Sacou? Calma, a gente explica. A expressão é uma gíria que abrevia uma outra gíria: "papo reto".

É usada para indicar que a pessoa está falando sério, de forma direta, sem enrolação ou zoeiras. PPRT.

Paia

Muito utilizada em Minas Gerais, a gíria "paia" acabou extravasando a fronteira do estado em 2024.

A expressão se refere a algo que causa desconforto ou irritação, ou que possui características negativas ou pouco favoráveis.

Exemplos: "Ai, esse livro é meio paia"; "A festa estava tão paia que eu acabei indo embora cedo"; "Pô, que paia! Eu comprei um presente e ele veio todo quebrado".

BTF

Abreviação para "boto fé", a expressão "BTF", muito usada em aplicativos de mensagem com o WhatsApp, significa "acredito", "confio" ou "estou acreditando naquilo que você está dizendo".

É uma forma descontraída e informal de mostrar que você concorda com algo ou tem confiança em alguém.

Vazar na braquiara

Uma gíria de Goiás ganhou outros estados do país, principalmente no Centro-Oeste, após o sucesso da música "Vazou na braquiara", da dupla sertaneja Hugo & Guilherme.

A expressão tem o significado de fugir, escapar ou sair rapidamente de uma situação difícil ou desconfortável — o velho bom e bom "dar no pé".

Mas, afinal o que é "braquiara"? O termo se refere a um tipo de capim comum em áreas de pastagem, e a ideia por trás da expressão é que, assim como alguém pode se perder ou se embaraçar nas ervas densas da braquiara, ao "vazar na braquiara" a pessoa está saindo rapidamente, muitas vezes sem ser notada, de uma situação complicada ou sem querer se envolver mais.

Num contexto mais informal, se alguém está numa situação desconfortável e decide sair sem fazer alarde, pode dizer que "vai vazar na braquiara", dando a ideia de que vai se esquivar discretamente.

Biscoiteiro

A expressão é reflexo de um dos principais sintomas das redes sociais.

A gíria "biscoiteiro" é utilizada de forma pejorativa para descrever alguém que publica conteúdo no Instagram, no X ou no TikTok com o objetivo principal de chamar atenção, ganhar curtidas ou buscar aprovação e reconhecimento.

O termo está relacionado ao ato de "correr atrás de biscoito", uma metáfora para a busca por aprovação ou fama virtual.

Em geral, um "biscoiteiro" é visto como alguém que se preocupa excessivamente com a validação pública e a busca por atenção, muitas vezes de maneira exagerada ou artificial. Quem não conhece alguém assim, né?

SLC

Abreviação ortograficamente errada para "cê é louco" (que se popularizou erroneamente como "sê é louco"), a expressão informal SLC se tornou, em 2024, bem comum na internet e nas redes sociais.

Ela é usada para expressar surpresa, espanto ou incredulidade em relação a algo que foi dito ou aconteceu. Pode ser uma reação a algo impressionante, absurdo ou até engraçado.

Em outras palavras, quando alguém diz "SLC", está basicamente dizendo "Você está louco!" ou "Isso é loucura!".

