Música Conheça Rosé, cantora sul-coreana que viralizou em dueto com Bruno Mars e bateu recordes com 'APT. No domingo, música já tinha conquistado terceiro lugar no Spotify Global, alcançando o número 1 nesta segunda-feira

A colaboração entre Rosé, integrante do grupo de K-Pop Blackpink, e Bruno Mars, com a música "APT.", se tornou um fenômeno mundial ao atingir o primeiro lugar no Spotify Global, somando mais de 11,5 milhões de reproduções em 24 horas. Apesar da expectativa de uma performance ao vivo durante os shows de Bruno Mars no Rio de Janeiro, a cantora não subiu ao palco, mas seu impacto nas paradas é inegável. Essa parceria solidifica ainda mais a carreira de Rosé, que vem ganhando destaque tanto na música quanto na moda.

Rosé, nascida Roseanne Park em Auckland, Nova Zelândia, e criada na Austrália, já trilhou uma longa jornada até o estrelato. Antes de brilhar ao lado de Jennie, Lisa e Jisoo no Blackpink, ela passou quatro anos como trainee da gravadora YG Entertainment, aperfeiçoando suas habilidades vocais e de dança. A vida no início de sua carreira era muito diferente da glamorosa rotina que leva hoje, com contratos de moda e milhões de seguidores nas redes sociais. Rosé, que conquistou o coração dos fãs com seu estilo e talento, agora está se consolidando também como uma estrela solo.

A fama de Rosé no Blackpink começou com os hits "Whistle" e "Boombayah", que levaram o grupo ao sucesso global. Hoje, ela é uma das principais influenciadoras de sua geração, especialmente no mundo da moda. Sua presença em desfiles de grandes marcas como Saint Laurent fez dela um ícone fashion. Desde então, suas escolhas de estilo — como coletes de lã por cima de camisas básicas e minissaias xadrez — são seguidas por fãs de todo o mundo.

A Parceria com Bruno Mars

O sucesso da música "APT.", seu recente dueto com Bruno Mars, reforça ainda mais sua relevância. Lançada na sexta-feira, 18 de outubro, a faixa rapidamente subiu ao topo das paradas. No domingo (20), a música já tinha conquistado o terceiro lugar no Spotify Global, alcançando o número 1 na segunda-feira (21). “APT.” desbancou "Die With a Smile", parceria de Bruno Mars com Lady Gaga, que estava no topo por quase dois meses.

A colaboração entre Bruno e Rosé também quebrou recordes no YouTube, onde o videoclipe oficial ultrapassou 107 milhões de visualizações nos primeiros dias. A expectativa de que Rosé faria sua primeira performance ao vivo de "APT." ao lado de Bruno Mars durante seus shows no Rio de Janeiro era grande. A cantora foi vista pela primeira vez na cidade na quinta-feira (17), ao lado de Bruno, assistindo a um jogo de futebol no Maracanã entre Flamengo e Fluminense. Os dois ficaram hospedados em um hotel em Ipanema, e fãs relataram diversas aparições da dupla na sacada, acenando e dançando para a multidão.

Bruno Mars fez duas apresentações no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio, nos dias 19 e 20 de outubro, mas, para a decepção dos fãs, Rosé não subiu ao palco. No entanto, mesmo sem a aguardada apresentação ao vivo, "APT." continuou a ganhar força nos charts. Desde seu lançamento, a música se consolidou como um dos maiores sucessos de 2024, e há rumores de que Rosé pode retornar ao Brasil em dezembro para um show solo, o que aumentaria ainda mais a empolgação dos fãs.

O dueto com Bruno Mars marcou um novo capítulo na carreira de Rosé. Além do sucesso estrondoso da faixa, a cantora continua a colecionar conquistas individuais. Seu impacto não é sentido apenas nas plataformas de música, mas também no mundo da moda, onde ela continua sendo uma das figuras mais influentes. Desde sua estreia no desfile de inverno 2020 da Saint Laurent, Rosé conquistou o reconhecimento de grifes e fashionistas ao redor do mundo, sendo uma presença constante nos principais eventos de moda.

Enquanto Rosé e Bruno Mars seguem dominando as paradas com "APT.", outras integrantes do Blackpink também estão brilhando em suas carreiras solo. Jennie, por exemplo, viu seu single "Mantra" retornar ao Top 10 do Spotify Global, subindo da 11ª para a 9ª posição. Lisa, outra integrante do grupo, também experimentou uma ascensão nos charts, com sua música "Moonlit Floor" subindo para a 13ª posição.

