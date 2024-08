A- A+

LITERATURA Contos e poemas inéditos do escritor argentino Julio Cortázar serão leiloados em Montevidéu Segundo jornal argentino, também estão à venda textos de Mario Benedetti e Jorge Amado

Um conjunto de contos e poemas inéditos do escritor argentino Julio Cortázar (1914-1984) será leiloado no dia 11 de outubro em Montevidéu, no Uruguai, informou o jornal La Nación, de Buenos Aires. Os textos são datilografados e contêm anotações a mão do escritor.

Ao todo, são 50 poemas (32 deles inéditos), três contos (dois inéditos), três textos em prosa (um inédito), um ensaio e uma tradução (inédita) de um poema do americano Walter Alden Dyer. Estima-se que os lances se iniciem em US$ 14 mil.

''Sem dúvida é um arquivo homogêneo de enorme valor por se tratar dos primeiros escritos de um autor, e pela condição de inéditos da maior parte deles ou, em outros casos, de originais de obras já editadas'', disse ao La Nación o pesquisador argentino Lucio Aquilanti. ''Cabe destacar que várias desses textos têm a assinatura ou anotações manuscritas de Cortázar.''

Donas da história: Empregadas domésticas negras se tornam protagonistas de romances escritos por seus filhos, netos e sobrinhos

A maioria dos poemas inéditos são sonetos românticos cujo estilo lembra o do poeta francês Stéphane Mallarmé (1842-1898). Já nos contos, escritos na juventude, aparecem a obscuridade e as pontes entre o real e o irreal, que se tornaram marca registrada de Cortázar. Num deles, “Cumpleãnos” (Aniversário), surgem referências autobiográficas. Trata-se da história de um rapaz que completa 23 anos na solidão de um hotel provinciano. Cortázar tinha a mesma idade do protagonista quando o conto, em 1937.

Os inéditos são assinados com o pseudônimo Julio Denis, que também foi usado pelo autor em seu primeiro livro de poemas, “Presencia” (Presença), de 1938. Segundo Aquilanti, é possível identificar “o DNA de um Cortázar que começava”.

Também de 1937 é o conto “Estación de la mano” (Estação da mão), dedicado a Mercedes Arias, sua colega no Colégio Nacional de Bolívar, onde ele lecionou, e que foi publicado em 1945 na revista “Égloga” e depois, com algumas alterações, no livro “Volta ao mundo em oitenta dias”, de 1967.

O primeiro conto que Cortázar publicou com seu próprio nome foi “Casa tomada”, em 1946, na revista Los Anales de Buenos Aires.

O La Nación já adiantou que devem “perder toda esperança” aqueles que acreditam que os papéis serão arrematados por uma instituição argentina, pública ou privada.

No mesmo dia do leilão dos tesouros de Cortázar também serão vendidos poemas manuscritos do uruguaio Mario Benedetti e, possivelmente, um inédito de Jorge Amado.

Veja também

INSTRUMENTAL Concertos gratuitos da Sinfônica do Recife acontecem nesta terça-feira (27) e na quarta-feira (28)