Curso online gratuito ensina a elaborar projetos culturais e captar recursos; inscrições abertas

A- A+

Curso online gratuito ensina a elaboração de projetos culturais e captação de recursosPara quem vive de arte e cultura, um calo por vezes incomoda um tanto: a criação de um projeto cultural e o levantamento de recursos necessários para garantir sua execução. Quase todo artista delega a outrem essa atribuição, uma vez que é fator importante um projeto bem elaborado e consistente.

Aos interessados em aprender mais sobre esse universo mais burocrático da lida artística e compreender melhor a dinâmica do mercado, assim como técnicas para construir um bom projeto, estão abertas as inscrições para o curso “Empreender na Cultura: O Jogo”, que acontece de 11 a 14 de novembro.

O curso é gratuito e voltado para pessoas da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão pernambucano. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram da Liga Criativa.

Curso

Quem ministrará o curso é a produtora, consultora e empreendedora social Eliz Galvão, da Liga Criativa, com mais de 15 anos de experiência nacional na área.

Serão quatro encontros online para abordar todo o ecossistema de financiamento dos projetos culturais, fontes formais de captação de receita, elaboração do planejamento obedecendo às determinações, regras e especificidades previstas em editais de entes públicos ou instituições privadas.

A metodologia irá demonstrar o passo a passo para garantir o aporte de recursos fundamentais à viabilização de propostas de empreendimento cultural, desde a receita até a execução do orçamento.

As aulas serão online e acontecerão na plataforma Zoom, com suporte no WhatsApp para tirar dúvidas e acessar orientações a respeito do curso.

Estão disponíveis 40 vagas, que serão dividas em dois grupos com 20 participantes.

As regiões da Mata e do Agreste são contempladas à tarde (das 14h às 16h30) e do Sertão, à noite (das 19h às 21h30), com carga horária total de dez horas.

As vagas são, preferencialmente, para artistas, agentes, técnicos e produtores culturais, pessoas negras, pardas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com deficiência auditiva, motora, mobilidade reduzida ou baixa visão.

As aulas contarão com intérprete de Libras para permitir o acesso a pessoas surdas.

O curso Empreender na Cultura: O Jogo tem incentivo do Funcultura, do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

Curso Empreender na Cultura: O Jogo, com Eliz Galvão, da Liga Criativa

Quando: 11, 12, 13, 14 de novembro

Horários: das 14h às 16h30 (turma da Zona da Mata e Agreste) e das 19h às 21h30 (turma do Sertão)

Onde: plataforma Zoom, com suporte do WhatsApp

Inscrições: @ligacriativa

Evento gratuito

Veja também

CINEMA ''Mudança de Hábito'' terá 3ª adaptação: Whoopi Goldberg revela detalhes após perda de Maggie Smith