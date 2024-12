Curta Taquary: inscrições abertas para as mostras competitivas da 18º edição

A- A+

O Curta Taquary chega à sua 18ª edição com uma maratona cinematográfica entre 16 e 22 de março de 2025, em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano. O festival, que leva atividades em várias cidades da região, especialmente do Alto Capibaribe, está com inscrições abertas.



Os realizadores interessados em participar do 18º Curta Taquary devem preencher o formulário de inscrição no site do festival e seguir as instruções do regulamento. O evento conta com dez mostras competitivas e não há limite quanto ao número de obras que podem ser submetidas por cada realizador.



Mostras competitivas

Podem participar das mostras filmes de ficção, animação, documentário ou experimental de até 30 minutos de duração, incluídos os créditos, feitos por realizadores e/ou produtores nacionais ou radicados no país há mais de dois anos anos e que tenham sido concluídos a partir de janeiro de 2024. As inscrições são gratuitas.

Um dos principais festivais de curtas-metragens do Brasil, o Curta Taquary tem como algumas de suas marcas o fomento do audiovisual do país, o incentivo à diversidade de visões e poéticas, assim como o estímulo à preservação ambiental.



Os filmes serão avaliados por uma comissão especializada e, a partir da seleção, será montada a curadoria da 18ª edição do Curta Taquary. Os trabalhos escolhidos estarão aptos a concorrer à premiação oficial. Trabalhos não selecionados poderão ser chamados para mostras paralelas, caso seja do interesse dos realizadores.

O 18º Curta Taquary é uma realização das produtoras Taquary Filmes e Tá Bonito Pra Chover Produções e tem incentivo do Funcultura - Edital do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

Por mais um ano, o projeto começará no Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março) e culminará no Dia Mundial da Água (22 de março). Além das exibições de filmes, serão realizadas ações de reflorestamento nas margens do Rio Capibaribe, oficinas e mais ações formativas.



Confira os temas das mostras competitivas:

– Mostra Brasil: Com temática livre;

– Mostra Primeiros Passos: Para diretores/as em seu primeiro trabalho;

– Mostra Dália da Serra: Voltada para filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas;

– Mostra Universitária: Direcionada para produções oriundas de estudantes de graduação;

– Mostra Diversidade: Filmes que abordem questões de sexualidade e de gênero, em suas mais diferentes formas e perspectivas;

– Mostra Curtas Fantásticos: Filmes de horror, ficção científica e fantasia;

– Mostra Criancine: Compreende filmes voltados para o público infanto-juvenil;

– Mostra Pernambucana: Filmes produzidos no Estado;

– Mostra Agreste: Filmes produzidos no agreste pernambucano;

– Mostra Por Um Mundo Melhor: Filmes com foco na educação ambiental.



SERVIÇO:

Inscrições para o 18º Curta Taquary

Período: 05 a 20 de dezembro de 2024

Site para inscrições no site do Festival

Mais informações: [email protected]

