A- A+

DECORAÇÃO Festival Flores de Holambra retorna ao Pátio do Carmo, no Recife, com opções a partir de R$ 5 Feira tem mais de 150 opções de plantas e flores ornamentais a preços acessíveis, além de workshops gratuitos sobre cultivo e cuidado com as espécies

Começa nesta segunda-feira (2) mais uma edição do Festival Flores de Holambra, no Pátio do Carmo, área central do Recife.

Até 22 de dezembro, a feira reúne mais de 150 espécies de plantas e flores ornamentais a partir de R$ 5.

Às vésperas das festas de fim de ano, a 27ª edição da feira surge como opção para quem procurar opções decorativas para mesas de jantar, salas ou ambientes abertos, como quintais e varandas.

“Geralmente realizamos o festival em novembro, durante o período do feriado de Finados. Desta vez, estamos realizando durante o Natal pois sabemos que a procura por plantas decorativas aumenta consideravelmente e aqui, além das opções tradicionais que trazemos todas as feiras, teremos um espaço apenas para decorações natalinas e de ano novo”, comentou o organizador do festival, Daniel Trindade.

O espaço da feira no Pátio do Carmo conta com 400 metros quadrados.

Entre as opções, estão bonsais, cactos, suculentas, rosa do deserto, palmeiras, samambaias, gerberas, begônias, plantas carnívoras e frutíferas e outras opções decorativas, como thuias, bico de papagaio, orquídeas, calandivas, begônias, pinheiros naturais de diversos tamanhos e cachepós com temas natalinos.

Além das flores, o público pode encontrar também terras adubadas, fertilizantes e vasos decorativos.

O Festival Flores de Holambra tem entrada gratuita e funciona todos os dias, inclusive fins de semana, das 8h às 18h.

Veja também

sinistro Colisão entre carro e ônibus em rodovia federal no Agreste deixa 11 pessoas feridas