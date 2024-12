A- A+

Show 'Pagode do Pericão', novo projeto do cantor Péricles, chega ao Recife em fevereiro Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos no site Ticket 360º ou nas lojas físicas da Ingresso Prime

Uma das vozes mais marcantes do pagode nacional, o cantor Péricles desembarca no Recife, no dia 1° de fevereiro, para apresentar seu novo projeto, o ‘Pagode do Pericão - Aqui tudo é Samba”.

Celebrando a cultura brasileira em um repertório inédito, a apresentação acontecerá no Parador, no Bairro do Recife.

Com mais de três horas de show, Péricles apresentará para o público hits dos anos 80, canções de artistas como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, além de, claro, os maiores hits da sua carreira, que já ultrapassa três décadas de sucesso. “Melhor eu ir” e “Final de Tarde”, sempre aclamadas pelos fãs, não ficarão de fora da apresentação.

Com assinatura local da Festa Cheia Produções, os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos no site Ticket 360º ou nas lojas físicas da Ingresso Prime, nos Shoppings RioMar e Recife. Clientes Elo tem 15% de desconto e podem pagar em 2x sem juros. Outras novidades do evento serão anunciadas em breve.

Veja também

CINEMA Moana 2 bate recorde de Frozen 2 e se torna maior bilheteria do Dia de Ação de Graças nos EUA