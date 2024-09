Daniela Mercury arremessa banco durante show em Salvador e ofende empresária de rede de móveis

A- A+

Um show de Daniela Mercury neste sábado (14) deu o que falar nas redes sociais.

Na apresentação, realizada no Casacor Bahia 2024, em Salvador, a cantora baiana arremessou um banco que estava no palco para ficar com o espaço livre para se apresentar.

Acontece que a banqueta de bar era um dos lançamentos do evento e a situação acabou ofendendo a empresária Tati Mandelli, fundadora da Tidelli, empresa responsável pela criação da peça.

"Ela recebeu um produto nosso que está lá em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse."

Eu gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que na verdade a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador."

Faz um produto que vai para dois lugares do mundo, e que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo", afirmou Mandelli em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

E a empresária continuou: "Lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância, nem respeito às pessoas. (...) Vão dizer que nós empresários não sabem tratar os artistas. E os artistas, sabem tratar os empresários com respeito?"

