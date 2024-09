De Brad Pitt a Tom Hanks, os famosos que foram criticados pelos filhos

A- A+

As grandes estrelas de Hollywood parecem ter vidas perfeitas: fama, dinheiro e um público que as ama. No entanto, nem tudo é o que parece, e muitas vezes essas mesmas celebridades não conseguem esconder a sujeira debaixo do tapete. De Brad Pitt a Tom Hanks, cinco famosos que receberam duras críticas públicas de seus filhos e não conseguiram evitar o escândalo.

Brad Pitt, uma pai "terrível e desprezível"?

Embora o divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie tenha sido um escândalo desde o momento em que a atriz fez a solicitação em um tribunal de Los Angeles em setembro de 2016, tudo se complicou com o passar do tempo, inclusive a relação do ator com seus seis filhos. Assim que o casal se separou, os rumores apontaram contra ele por uma combinação de maus tratos e excessos.

Um tempo depois, em 2020, Pax deu voz a essas acusações: publicou em sua conta no Instagram uma mensagem na qual não poupou palavras para descrever o comportamento de seu pai. Posteriormente, o jornal The Daily Mail divulgou a mensagem. "Feliz dia dos pais para esse idiota de classe mundial! Você, repetidamente, demonstrou que é uma pessoa terrível e desprezível", escreveu o jovem, que Jolie adotou no Vietnã em 2007, quando tinha 3 anos, e que depois Pitt acolheu como pai.

Pax tinha 16 anos quando escolheu as redes sociais para expor as atitudes de padrasto ilustre. "Você não tem consideração nem empatia pelos seus quatro filhos pequenos, que tremem de medo na sua presença", acrescentou, referindo-se aos seus irmãos Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.



"Você nunca vai entender o dano que causou à minha família porque é incapaz de fazê-lo. Você tornou a vida das pessoas mais próximas a mim um inferno constante. Pode dizer o que quiser para si mesmo e para o mundo, mas a verdade virá à tona algum dia. Então... feliz dia dos pais, ser humano incrivelmente horrível!", concluiu seu desabafo.

Embora o protagonista de "Bastardos Inglórios" não tenha se manifestado sobre o post de seu filho, uma pessoa próxima a ele compartilhou sua opinião em declarações ao portal PageSix. "É simplesmente lamentável que as pessoas continuem tentando envolver as crianças nessas questões", explicou alguém do seu círculo. "Foram sete longos anos, e é lamentável que as pessoas levantem questões desnecessárias de um passado tão distante, sem levar em conta o impacto que isso tem em toda a família." Pax e Pitt nunca conseguiram reconstruir o vínculo.

As críticas recebidas por Tom Hanks

A imagem positiva que Tom Hanks soube construir é tamanha que virou até no filme dos Simpsons. "Olá, sou Tom Hanks. O governo dos Estados Unidos perdeu credibilidade, então pediu a minha emprestada", dizia sua versão animada no filme de 2007. No entanto, para Chester Hanks, o terceiro filho do casamento do ator com Rita Wilson, a realidade estava longe dessa ideia idílica.

Apontado como a "ovelha negra da família", Chet encontrou no YouTube um espaço para se expressar e, em 2022, começou a compartilhar conteúdos com a intenção de mostrar aos fãs o que não se vê da sua vida. Seu vídeo de estreia tinha 13 minutos e o título "A verdade de crescer como um Hanks". Ao longo do clipe, Chet reconheceu os privilégios que desfrutou graças à fama de seu pai, mas também falou sobre os maiores desafios que enfrentou ao longo de sua vida, e Hanks não saiu bem na fita.

"Pude fazer muitas coisas incríveis que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer", reconheceu ele, acrescentando que a fama é "uma espada de dois gumes" e que, por isso, viveu muitas situações de assédio marcadas pelo ciúme e pela inveja, nas quais não sentiu o apoio de seu famoso pai.



"Eu não tive um modelo masculino forte para me dizer: 'Ei, cara, que se dane essa gente, eles só estão com ciúmes de você'", afirmou, como uma mensagem direta para seu pai. Pouco tempo depois, lembrou que seus pais o mandaram para a reabilitação quando ele tinha 17 anos. "Eles me destruíram psicologicamente", revelou, embora tenha confessado que estava "fora de controle".

Ewan McGregor: traição filha indignada

Vários filmes cultuados, prestígio internacional, um amor incondicional e uma família numerosa. A vida pessoal de Ewan McGregor era perfeita até 2017, quando um caso extraconjugal fez tudo desmoronar. Uma foto aos beijos com sua colega de elenco de "Fargo", Mary Elizabeth Winstead, determinou o fim de seu casamento de 22 anos com Eve Mavrakis e desatou a ira de Clara, a maior de suas três filhas até então.

Indignada com a infidelidade de seu pai, Clara deliberadamente se inclinou para o lado de Mavrakis desde o momento da separação.



"Minha mãe é escandalosamente linda. A mulher mais amorosa, forte e inteligente que conheço. Minha rocha", foram as palavras que ela escolheu compartilhar em sua conta no Twitter na época, semanas após o escândalo. Depois, em uma conta do Instagram dedicada a publicar imagens de Winstead, ela deixou um comentário contundente. "A mulher mais bonita e talentosa do planeta? Vocês estão delirando. Ela é um pedaço de lixo", escreveu em uma das fotos.

Com o passar do tempo, Clara conseguiu canalizar sua raiva e sua relação com o protagonista de "Peixe grande" voltou aos trilhos. "Não foi a maneira mais madura de lidar com as coisas, mas eu estava com raiva e chateada", desculpou-se depois, também de forma pública. Ela até aceitou a relação de seu pai com Winstead e celebrou o nascimento, em 28 de junho de 2021, de Laurie, seu meio-irmão.

Rob Schneider não foi um "pai presente" para sua filha

Um dos últimos nomes a se juntar à lista de filhos de famosos que criticaram seus pais foi o de Elle King. A cantora, compositora e atriz de 35 anos criticou sem reservas o comediante Rob Schneider no podcast "Dumb Blonde": ela afirmou que ele não foi um pai presente, acusou-o de maltratá-la e o responsabilizou por muitos de seus traumas na adolescência.

King explicou que não tinha uma relação com Schneider quando era criança e que o único momento em que passavam tempo juntos era no set, quando ela ia visitá-lo. "Se eu arruinasse uma tomada ou falasse, me metia em encrenca", confessou. Ela também falou sobre a obsessão de seu pai com seu peso, explicando que em várias ocasiões, quando ela tinha 11 e 12 anos, ele a mandou para um "acampamento para gordos" e a castigava quando não via os resultados que esperava. "Nos davam uma fatia de peru, vegetais cozidos no vapor em cada refeição, e nos faziam exercitar o dia todo. Era muito tóxico e muito estúpido", lembrou.

"Passei meu aniversário de 18 anos em uma escola de verão. Quando voltei para casa, meu pai tinha se esquecido", continuou Elle. Depois, foi contundente sobre o futuro da relação: "Não tenho planos de consertar a relação e não quero estar associada a Schneider de maneira alguma. Ele não é uma pessoa agradável", disse, categórica. "Você pode desejar que alguém mude, mas não pode controlar as ações dos outros, nem seus sentimentos. A única coisa que você pode controlar é como você reage e o que faz com seus sentimentos", refletiu.

Bill Hudson, um pai ''abandônico''

Oliver e Kate Hudson cresceram longe de Bill Hudson, o cantor da banda dos anos 70 The Hudson Brothers. Filhos da célebre artista Goldie Hawn, eles encontraram uma figura paterna em Kurt Russell, o segundo marido da atriz.



O primeiro a criticar Bill foi Oliver, que usou as redes sociais para contar ao mundo o que seu pai lhe fez sentir. "Feliz dia do abandono!", escreveu em sua conta no Instagram em 2015, no Dia dos Pais, junto a uma foto de Bill com eles dois ainda crianças.

Longe de se calar, Bill rebateu. "Tive cinco filhos biológicos, mas agora me considero pai de três. Não reconheço mais Oliver e Kate como meus. Eu pediria que deixassem de usar o nome Hudson", disse ao jornal inglês "The Daily Mail". "Eles não fazem mais parte da minha vida. A publicação de Oliver no Instagram foi um ataque malicioso, cruel e premeditado. Ele está morto para mim agora. Assim como Kate. Estou de luto por sua perda, apesar de ainda estarem caminhando por esta terra", continuou.

Em abril deste ano, foi Kate quem compartilhou a situação familiar. Em uma entrevista concedida ao programa de televisão Sunday Morning, a protagonista de "Quase famosos" explicou: "Realmente não tenho uma relação com ele, mas estamos tentando nos reconectar por tudo o que está acontecendo", disse, referindo-se ao seu disco de estreia, "Glorious". "Sendo sincera, que seja o que for. Não tenho nenhuma expectativa com meu pai. Só quero que ele seja feliz".

