MÚSICA De Cyndi Lauper a Ney Matogrosso, astros 70+ são destaque nos palcos principais do Rock in Rio 2024 Público do festival reflete sobre lados positivos e negativos de ficar horas no mesmo lugar esperando seu ídolo

Foram várias as jovens estrelas que passaram pelos palcos principais do Rock in Rio 2024. Nomes como Shawn Mendes, Zara Larsson e Luísa Sonza, todos com seus 26 anos, ou a turma dos 33 (Ed Sheeran, Travis Scott e Karol G).

Isso sem falar na boiadeira Ana Castela, apenas com 20 anos. Mas a Cidade do Rock também viu muitos veteranos subindo nos palcos Sunset e Mundo nos sete dias de evento.

Separamos a lista dos artistas 70+ que se apresentaram em um dos dois palcos principais do RiR. Confira!

Ney Matogrosso (83 anos)

Aos 83 anos, e com a energia de sempre, Ney Matogrosso chamou a atenção no Mundo no sábado (21), dentro do show Para sempre MPB, e novamente neste domingo (22), agora no Sunset. Na última apresentação, o músico colocou o bloco na rua com Paralamas, Rita Lee e Cazuza e deixou Rock in Rio encantado. Leia a crítica.

Gloria Gaynor (81 anos)

Gloria Gaynor transformou a Cidade do Rock em uma discoteca soul dos anos 1970 na sexta-feira ( leia a crítica). A lenda americana, de 81 anos, brilhou com hits como "Goin' out of my head", "Never can say goodbye" e "I will survive".

Cyndi Lauper (71 anos)

Quem também subiu ao Palco Mundo na sexta (20) foi Cyndi Lauper, de 71 anos. Com os megahits “True colors” e “Girls just wanna have fun”, a cantora sacudiu o público com verdadeira festa no clima dos anos 1980.

Lulu Santos (71 anos)

Lulu Santos abriu o Palco Mundo no primeiro sábado (14) do evento e subiu ao Sunset no segundo (21) para participar do show Para sempre pop ao lado de nomes como Luísa Sonza, Jão, Ivete Sangalo, Gloria Groove e Duda Beat.

Chitãozinho (70 anos)

Chitãozinho & Xororó comandaram a estreia do sertanejo na Cidade do Rock servindo como mestres de cerimônia para uma noite que recebeu ainda Simone Mendes e Ana Castela no palco. Irmão mais velho, Chitãozinho já chegou na casa dos 70 anos.

Alcione (76 anos)

Figurinha carimbada no Rock in Rio 2024, Alcione já foi citada no palco várias vezes em homenagens de nomes como Ferrugem e Kayblack. Ela também subiu ao Sunset para o show Para sempre samba ao lado de amigos como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão.

Jorge Aragão (75 anos)

Falando em Aragão... O sambista conhecido por sucessos como "Eu e você sempre" e "Já é" também integra o time 70+ e brilhou no palco do Rock in Rio 2024.

Deep Purple

A banda britânica de rock, formada no final dos anos 1960, conta com todos os seus integrantes na casa dos 70. O vocalista Ian Gillan tem 79 anos, o baterista Ian Paice tem 76, o baixista Roger Glover tem 78, e o tecladista Don Airey tem 76.

Journey

Já o Journey não manteve toda sua formação original. O vocais do grupo estão sob responsabilidade do "jovem" Arnel Pineda, com seus 57 anos. Fundador original e guitarrista, Neal Schon, esse sim, já chegou aos 70. Assim como o tecladista Jonathan Cain, de 74 anos.

