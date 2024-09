A- A+

Cantora Luísa Sonza peita críticas no Rock in Rio e reproduz cena de clipe polêmico acusado por "satanismo" Cantora refaz sequência de produção audiovisual da canção 'Cama de morango', em que aparece numa cama manchada por sangue

Luísa Sonza passou um recado no Rock in Rio. Neste domingo (22), a cantora gaúcha encerrou o show que abriu a programação do Palco Mundo, o principal do evento, com uma reprodução do clipe da música "Campo de morango", produção envolta por polêmicas.

À época do lançamento do videoclipe, há mais ou menos um ano, a artista perdeu 100 mil seguidores assim que colocou a produção no ar, por meio do YouTube.

É que parte dos fãs da cantora considera que ela exagerou nas referências explícitas a temas como sexo e violência — nas imagens, Luísa aparece numa cama manchada por um líquido vermelho, que se assemelha a sangue.

Nas redes sociais, alguns internautas realizaram campanhas nas redes sociais, naquele período, acusando-a por "satanismo" e "apologia do aborto".

De lá pra cá, Luísa não abandou a letra. Pelo contrário. Em algumas ocasiões recentes, a jovem, de 26 anos, fez questão de exaltar (e explicar) a composição escrita com outros sete parceiros artísticos.

De acordo com ela, "Campo de morango" é uma "ode ao orgasmo feminino" e propõe uma "viagem pelo subconsciente" da própria cantora, com uma representação da tomada de consciência de alguém que se entende, enfim, mulher — daí a referência ao sangue (menstrual, mas não só) e ao prazer (lido igualmente como uma "pulsão de morte").

Luísa Sonza frisa que dá de ombros para as críticas. Em outras ocasiões, ela reforçou que o clipe (e a composição) passam longe dos temas citados por críticos nas redes sociais.

"Três dias antes do lançamento, eu já falava: 'Amor, faltam dois dias para as pessoas acabarem comigo na internet'. Eu tinha essa consciência (de que daria o que falar)", contou, numa entrevista a um podcast, em 2023.

A letra de "Cama de morango", presente no disco "Escândalo íntimo", traz o relato de uma mulher que afirma e reafirma os próprios anseios sexuais diante do parceiro.

"Sou uma vagabunda na tua cama / Me bota e pode falar que me ama / Eu gosto do jeitin' que tu me chama / E 'tava certa sobre toda tua fama", diz um dos trechos da canção.

Veja também

Documentário +SBT traz imagens raras de Hebe Camargo fazendo 'blackface' em novo documentário