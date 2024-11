A- A+

FAMOSOS De Pedro Novaes a Sasha e Fernanda Torres, veja os "nepo babies" que se destacaram neste ano Confira lista com os chamados 'filhos do nepotismo' que fizeram sucesso em 2024

“Nepo baby” virou um termo muito utilizado para filhos de celebridades que fizeram carreira em profissões semelhantes a de seus pais. Claro que não depende apenas de ser de determinada família, mas fato é que neste ano algumas dessas pessoas apontadas como “filhos do nepotismo” fizeram sucesso. Veja abaixo uma lista com nomes que alcançaram o estrelato em 2024 e o que fizeram.





Pedro Novaes

Aos 28 anos, Pedro Novaes puxou o jeito galã do pai, Marcelo Novaes — ele é fruto do casamento do ator com Letícia Spiller. O garoto segue os passos de seus pais e protagoniza atualmente a novela das 18h, “Garota do momento”, da TV Globo. Ele tem 600 mil seguidores no Instagram e também trabalha como modelo, além de ser músico, inclusive com uma banda, a Fuze.

Sasha

Fruto da união entre Xuxa e Luciano Szafir, Sasha lançou neste ano a sua primeira marca de moda, a Mondepars, com um desfile que reuniu diversos famosos em São Paulo. A empresária tem uma relação estreita com moda, sendo formada em design, além de ser embaixadora da grife italiana Fendi no Brasil. Além disso, assinou contrato com uma das maiores agências de modelos do Brasil, em 2019. Ela tem 1,74 m de altura e já desfilou na São Paulo Fashion Week.

Fernanda Torres

Fernanda Torres já era uma atriz muito conhecida, com trabalhos considerados ótimos no cinema e em seriados como “Os normais” e “Tapas & beijos”. A filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, que já tinha um prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes por 'Eu sei que vou te amar' 91986), ganhou destaque na cena internacional pela interpretação em “Ainda estou aqui”, filme de Walter Salles, que representa o Brasil na corrida pelo Oscar, e em que ela vive Eunice. Sobre ser filha de atores já consagrados, ela afirmou à revista Vanity Fair que isso costuma ser “uma tradição, a família do circo. É algo lindo. É um trabalho que você pode aprender observando, imitando, vivendo no ambiente”.

Francisco e João Lima Hilbert

Os filhos gêmeos do casal de apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão com 16 anos e foram outros a se enveredarem no mundo da moda, seguindo os passos de seus pais. Os garotos estrearam na passarela na última São Paulo Fashion Week (SPFW) 2024 e estiveram em desfiles das marcas Salinas, Normando, Sou de Algodão e The Paradise.

Flor

Filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil, Flor está seguindo o caminho na música de várias pessoas em sua família, a começar pelo avô. Em outubro deste ano, ela, que tem 15 anos, lançou o seu primeiro álbum como cantora e compositora: “Meu forte é o r&b e eu escrevo mais naturalmente em inglês e acabo fazendo músicas mais ‘americanas’. Mas também tenho bastante conhecimento e ferramentas para fazer também algo mais MPB”, diz a cantora, que nasceu nos Estados Unidos, em entrevista ao GLOBO.

Benício Huck

Outro filho de celebridades a ganhar destaque neste ano foi Benício Huck, o filho do meio de Luciano Huck e Angélica. O garoto de 17 anos mostrou que cresceu, impressionando a web ao ir para o Rock in Rio acompanhado de sua namorada, Duda Guerra. O assunto foi bastante comentado nas redes sociais.

