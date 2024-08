A- A+

Deadpool "Deadpool & Wolverine" passa de US$ 1 bilhão, maior bilheteria para um filme proibido para menores Longa com Ryan Reynolds e Hugh Jackman superou números totais de seus antecessores após 23 dias em cartaz

“Deadpool & Wolverine”, o longa com Ryan Reynolds e Hugh Jackman, passou de US$ 1,086 bilhão nas bilheteiras globais 23 dias após seu de lançamento, superando o recorde de US$ 1,078 bilhão de “Coringa” (2019) como o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteira da História.

O filme dirigido por Shawn Levy estreou nos cinemas em 26 de julho, arrecadando US$ 211 milhões nos EUA, a sexta maior abertura de todos os tempos.

Desde então, “Deadpool & Wolverine” arrecadou US$ 516 milhões na América do Norte e US$ 568 milhões internacionalmente.

O filme superou a bilheteira total de seus antecessores — “Deadpool”, de 2016 com US$ 783 milhões, e “Deadpool 2”, de 2018 com US$ 786 milhões, após apenas duas semanas em cartaz.

Primeiro filme da Marvel classificado para maiores de 18 anos, "Deadpool & Wolverine" é o segundo blockbuster de 2024, só perdendo para “Divertida Mente 2”, que faturou US$ 1,558 bilhão mas não tem classificação restrita. Com o resultado, "Deadpool & Wolverine" é o segundo longa classificado para maiores de 18 anos a entrar na casa do bilhão.

As vendas de ingressos têm sido estratosféricas porque Reynolds e Levy trouxeram Logan, o X-Men interpretado por Jackman, de volta da aposentadoria e reuniram um elenco de heróis, incluindo Elektra (Jennifer Garner), Tocha Humana, de “Quarteto Fantástico” (Chris Evans) e Blade (Wesley Snipes), para acompanhar Deadpool e Wolverine em uma missão de salvamento da linha do tempo.

Veja também

TEATRO E MÚSICA "A Sbørnia Kontr'Atracka": comédia musical chega ao Recife para apresentações na Caixa Cultural