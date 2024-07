"Deadpool & Wolverine" tem cenas pós-crédito? Saiba o que esperar (sem spoilers)

A- A+

A espera terminou. "Deadpool & Wolverine" chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (25). O longa dirigido por Shawn Levy marca as estreias do Deadpool de Ryan Reynolds e do Wolverine de Hugh Jackman no universo cinematográfico da Marvel.

E, como parte do chamado MCU, uma coisa não poderia faltar no novo longa: cenas pós-crédito. Logo, a resposta para a pergunta do título é um sonoro "SIM".

"Deadpool & Wolverine" conta com não apenas uma, mas duas cenas extras, uma durante e uma ao final dos créditos. Na cena durante o letreiro é possível ver imagens de making off e entrevistas relacionadas ao universo de super-heróis no cinema, com algumas surpresas, e com uma trilha sonora bem nostálgica, bem no clima da produção.





Já a última cena traz Ryan e Hugh em seus personagens ao lado de um ator/herói cuja presença vai empolgar os fãs. E que não vamos revelar para não estragar a experiência de ninguém.

O filme é a principal aposta da Marvel para 2024. Antes do lançamento, a equipe da produção participou de um verdadeiro tour mundial de divulgação, com eventos em cidades como Xangai, Seul, Berlim, Londres, Sydney e Rio de Janeiro, culminando com a première mundial em Nova York.

No Rio, Ryan e Hugh, acompanhados por Shawn e Emma Corrin, visitaram pontos turísticos, como o Maracanã e o Cristo Redentor, tiveram movimentada agenda de entrevistas (veja a conversa com O GLOBO abaixo) e participaram de evento para fãs e convidados na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

