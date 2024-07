Saiba tudo sobre "Deadpool & Wolverine" estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman

A- A+

"Deadpool & Wolverine" acumula altas expectativas do público, após uma safra de filmes de super-heróis que não cumpriu as exigências dos fãs ou dos produtores por conta de bilheterias aquém do esperado. A decisão de reunir em tela o mercenário Wade Wilson e o mutante Logan parece ter dado um importante passo para essa retomada.

"Deadpool & Wolverine" estreia nesta quinta-feira (25) nos cinemas brasileiros, trazendo uma aventura repleta de ação e adrenalina, que celebra a história desses icônicos personagens. O Deadpool aproveita a companhia da sua parceira Vanessa, enquanto o Wolverine lida com a recuperação de seus ferimentos, até um inimigo comum surgir e eles juntarem forças para combatê-lo.

Desde 2016, Ryan Reynolds assumiu o papel de Wade Wilson, sendo protagonista de "Deadpool" (2016), "Deadpool 2" (2018) e "Era uma Vez um Deadpool" (2018), uma combinação eficiente. O fato de "Deadpool 3" ter sido anunciado antes mesmo das gravações dos filmes de 2018, demonstrava confiança em continuar com o projeto.

Por outro lado, a escolha de Hugh Jackman para se juntar à esta sequência foi uma grata surpresa para os fãs. O ator interpretou Wolverine pela primeira vez em "X-Men" (2000) e seguiu no personagem até o apoteótico "Logan" (2017). O retorno do ator australiano para o super-herói criou uma enorme comoção entre o público.



O que esperar de "Deadpool & Wolverine"

Com a compra da Fox em 2017 pela Disney, a Marvel Studios garantiu os direitos cinematográficos de personagens das franquias "X-Men" e "Deadpool", podendo utilizá-los no Universo Cinematográfico Marvel (MCU - na sigla em inglês).

Em "Deadpool 2", foi mostrado na cena pós-crédito que Wade encontrou o dispositivo de viagem temporal utilizado por Cable (Josh Brolin) e realizou algumas viagens no tempo para corrigir o passado. Neste novo longa-metragem, veremos as consequências desses atos, explorando o multiverso da Marvel e AVT (Autoridade de Variância Temporal) e o fato do Loki ter aberto portas de diversos universos e estabilizado as linhas temporais.

A volta de Hugh Jackman não representa uma anulação da história de Wolverine na franquia "X-Men" e que encerrou com a sua morte em "Logan". Na verdade, uma condição imposta pelo ator australiano foi não ter sua trajetória modificada. Nesta sequência, vamos ver Hugh pela primeira vez com o clássico uniforme amarelo, utilizado pelo super-herói nos quadrinhos.

Além de Wolverine, outros personagens retornam para "Deadpool & Wolverine", como a jovem X-23, o Professor X, o iconico Charles Xavier, Elektra e Dentes de Sabre. Além disso, o filme introduz a nova vilã Cassandra Nova, interpretada por Emma Corrin, o Dogpool e Paradox.

Novo comando

"Deadpool & Wolverine" adere ao saudosismo, fica contagiado com a união de Deadpool e Wolverine, abraça as referências, mas ganha licença poética para contar sua própria história.



É a primeira vez do diretor Shawn Levy na franquia "Deadpool", mas ele já trabalhou com Ryan Reynolds em "Free Guy - Assumindo o Controle" e "O Projeto Adam". Apesar disso, a dupla de roteiristas presente em todos os filmes do mercenário, Rhett Reese e Paul Wernick, retornam para o novo filme. Ryan Reynolds escreve o roteiro ao lado deles desde "Deadpool 2".

