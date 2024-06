A- A+

Celebridades Denuciado por agressão, ex de Ana Hickmann convoca homens: "Se foi agredido, denuncie!" Alexandre Correa, pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, abordou o tema da suposta subnotificação da violência doméstica sofrida por homens

O ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, publicou em suas redes sociais um vídeo explicando o que deve ser sua plataforma de campanha: a defesa de homens que sofrem violência doméstica.

Em novembro do ano passado, Alexandre foi denunciado pela apresentadora por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha e a Justiça concedeu o divórcio em maio deste ano. Agora ele começou a defender que a lei estaria sendo usada injustamente na Justiça brasileira.

Segundo ele argumenta no vídeo, a violência masculina seria “subnotificada”. “A coleta de estatísticas sobre homens que sofrem violência em relacionamento é algo muito difícil devido a diversos fatores. primeiramente muitos homens sofrem de vergonha e estigmatização ao tentar denunciar os abusos. Além disso há um medo substancial de retaliação por parte dos agressores, o que faz com que muitos homens temam novas represálias e sejam julgados perante a sociedade e até mesmo seus familiares”, disse.



“A sociedade tende a associar a masculinidade à força e resiliência, o que faz com que muitos homens hesitem em admitir que estão sofrendo violência doméstica e irem para a denúncia”, argumentou.

“Todos esses fatores combinados criam um ambiente de subnotificação da violência contra os homens dificultando a apuração de dados e estatísticas e até mesmo a conscientização na sociedade de que esse é um problema de hoje, de ontem, desde sempre”, prosseguiu Alexandre Correa.

“É muito importante você homem, não se silenciar. Não tenha vergonha de admitir. Se foi agredido, denuncie!”, encorajou.

