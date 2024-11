Denzel Washington fala sobre segredos para ótima forma forma física aos 69 anos

A- A+

Quem for aos cinemas assistir a "Gladiador 2" irá se deparar com um ator em ótima forma física. E não estamos falando dos galãs Pedro Pascal e Paul Mescal, mas sim do veterano Denzel Washington.

Perto de completar 70 anos, em dezembro, o ator interpreta Macrinus na continuação de longa de 2000 vencedor do Oscar de melhor filme.

Aproveitando o novo lançamento, o astro foi tema de uma matéria para a revista Esquire, em que relembra boa parte de sua trajetória ao longo de mais de quatro décadas de carreira, com direito a um casamento de 40 anos, quatro filhos, 50 filmes e duas estatuetas do Oscar.

Na publicação, Denzel também fala sobre os desafios para se manter saudável e alcançar uma boa forma física para o novo trabalho.

"Eu causei muitos danos ao meu corpo. Eu estou limpo (sem beber). Vai fazer dez anos em dezembro. Parei aos 60 e desde então não tomei mais nenhuma gota. As coisas estão se abrindo para mim agora. Chegar aos 70. É real. E está tudo bem. Este é o último capítulo: se eu conseguir mais 30, o que quero fazer? Minha mãe chegou aos 97 anos", refletiu o ator.

"Estou fazendo o melhor que posso. E não apenas com o álcool. Cuido da força", continuou Denzel.

"Cerca de dois anos atrás, meu bom amigo, meu irmão mais novo, Lenny Kravitz, disse: 'D, quero arranjar um treinador para você'. E foi o que ele fez. Comecei com ele em fevereiro do ano passado. Ele faz as refeições para mim e estamos treinando, e agora estou com 86 kg a caminho de 85. Eu estava olhando fotos minhas com Pauletta (sua esposa) no Oscar 2022 (quando concorreu por 'Macbeth'), e me achei gordo, com um cabelo tingido. Falei para mim: 'Esses dias acabaram, cara'. Sinto que estou ficando forte. Força é importante."

Com nove indicação ao Oscar pelo trabalho como ator (ele também recebeu uma como produtor), Denzel pode receber a décima por "Gladiador 2", estando bem cotado para figurar entre os melhores atores coadjuvantes.

Mas ainda em entrevista à Esquire, o ator revelou que ficou meio insatisfeito com a premiação após ser derrotado por Kevin Spacey no ano 2000 (Denzel concorria por "Hurricane — O furacão" e foi superado pelo ator de "Beleza americana").

Denzel contou que desde então se sente pouco motivado a votar na premiação. Muitas vezes, ele deixa sua esposa votar em seu lugar, confessou.



