A- A+

Leia também

• Fiuk e Deolane se desentendem após exposição de prints; entenda o que aconteceu

• Thaisa Carvalho, apontada como novo affair de Gabigol, é modelo e ex de Fiuk

• Além de Deolane Barbosa, relembre outras famosas que já admitiram falta de libido

Deolane Bezerra e Fiuk utilizaram suas redes sociais, nesta terça-feira (2), para escreverem mais um capítulo da treta que está agitando a web nos últimos dias. Após serem alvos de suposto affair, a advogada e o cantor trocam acusações, indiretas e desabafam para seus fãs.

No começo do ano, Deolane Bezerra e Fiuk deixaram a entender para os seus seguidores nas redes sociais, que poderiam estar vivendo um caso de "amizade colorida"; no entanto, no mês passado, em entrevista à Quem, Deolane Bezerra negou alguma relação amorosa com o artista. "Não teve affair, não. Fiuk é meu amigo.".



Deolane Bezerra e Fiuk não assumiram romance publicamente Foto: Reprodução Instagram

Após o comentário da Deolane Bezerra, Fiuk utilizou suas redes para dizer que ela estaria negando o caso para manter a pose de durona. Mas a influenciadora não gostou da postagem de Fiuk e discutiu com ele por meio de mensagens.



"Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", dizia um trecho da conversa vazada nas redes.

Assim, Fiuk revelou aos seus seguidores que Deolane deixou de seguí-lo no Instagram e comentou "Estava tudo certo, tá ligado? A gente fez uma viagem para o rancho [reality show de Carlinhos Maia], foi legal para caramba, mas a gente se desentendeu lá e tudo certo", disse o ex-bbb.

O cantor ainda contou aos fãs que sempre manteve o relacionamento a dois fora dos holofotes "Nunca postei nada dela, nunca falei um 'A' dela, sempre guardei as coisas porque isso é normal para mim.". Mas depois de seu desabafo, a advogada postou uma foto, tocando ao fundo, a música Supera, da Marília Mendonça.

Nesta terça-feira, a briga ganhou novo capítulo. Deolane fez um ao vivo refletindo sobre o machismo na sociedade.

"Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher, ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado. E quando uma mulher não quer ficar com um homem, ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo. Eu só vim aqui falar com vocês pelos inúmeros comentários que eu li nesse sentido", disse a influenciadora.

Deolane ainda utilizou o ao vivo para dizer ao seu público que conversou com o Fiuk sobre seu desinteresse romântico no artista e também o acusou de importunação sexual: "Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo. E eu fui dormir na rede, até 10 horas da manhã. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato, iludido"

Após repercussão nas redes, o artista também fez um ao vivo se posicionando sobre as falas da ex-amiga. Segundo Fiuk, ele errou ao ter brincado com um possível romance com a advogada "Acabei embarcando na brincadeira, foi leve, a gente dava muita risada. Criei carinho por ela como amiga, não entendo esse ódio dela".

Além disso, Fiuk negou a acusação de importunação sexual, afirmou que partiu dele a ideia de desmentir o suposto affair e finalizou seu vídeo compartilhando que está chateado com as graves acusações.

Veja também

Famosos Pitty passa por cirurgia de emergência e cancela shows