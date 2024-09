Deolane Bezerra: relembre o conturbado fim da amizade entre a influenciadora e Fiuk

A- A+

Presa no Recife em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, nesta quarta-feira (4), Deolane Bezerra protagonizou outros momentos polêmicos ao longo deste ano.



Em julho, a influenciadora compartilhou um vídeo em seu Instagram em que desmentia o suposto envolvimento amoroso entre ela e o cantor Fiuk.

Frequentemente, os dois produziam conteúdo que despertava a curiosidade dos fãs com momentos de carinho. Com o aumento de visibilidade, o suposto casal ganhou cada vez mais apoio de amigos e seguidores. No entanto, tudo, segundo Deolane, não passava de engajamento para as redes sociais.

