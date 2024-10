A- A+

STREAMING 'Disclaimer' e 'A franquia': confira as estreias de séries no streaming na semana (06/10 a 12/10) 'Outer banks' também está de volta para quarta temporada

Dono de quatro Oscars, o diretor mexicano Alfonso Cuarón recrutou ninguém mais ninguém que a também oscarizada Cate Blanchett — duas vezes — para estrelar “Difamação”, nova minissérie de suspense da Apple TV+ que estreia na próxima sexta-feira. Com ela no elenco, também estão Sacha Baron Cohen, Lesley Manville e Kodi Smit-McPhee

Saiba mais sobre a novidade e confira outras estreias importantes da semana entre 06 e 12 de outubro.

Disclaimer (Apple TV+, a partir de 11/10)

Na história, escrita e dirigida por Alfonso Cuarón, Cate Blanchett interpreta a renomada jornalista Catherine Ravenscroft, que faz fama por contar a história de transgressões alheias. Certo dia, recebe o livro “O completo estranho”, de autoria desconhecida, cuja protagonista é ela mesma — e o enredo são seus mais obscuros segredos. A repórter, então, passa a investigar o nome do autor e tenta salvar a relação com o marido, Robert (Baron Cohen), e o filho, Nicholas (Smit-McPhee), antes que a publicação ganhe as ruas.

A série, de sete episódios, é baseada no livro “Difamação”, da ex-documentarista Renée Knight, editado no Brasil pela Suma.

A franquia (HBO e Max, a partir de 6/10)

Os bastidores da filmagem de um longa-metragem de super-herói é o tema desta nova comédia original HBO, que entra no canal linear a partir e no streaming a partir das 23h todo domingo. A equipe de produção de uma franquia de pouco sucesso mostra o completo caos de mais uma nova história.

Citadel: Diana (Prime video, a partir de 10/10)

A franquia de espionagem Citadel, criada pelos irmãos Anthony e Joe Russo, acaba de ganhar uma série derivada nascida na Itália e estrelada por Matilda De Angelis (da série “The Undoing”, com Nicole Kidman). Ela interpreta uma agente da Citadel presa nas linhas inimigas em 2030, oito anos depois que a agência foi destruída.

Outer Banks (Netflix, a partir de 10/10)

Dividida em duas partes, a quarta temporada da série teen mostra os “Pogues” de volta à praia de Outer banks tentando levar uma vida normal depois de encontrar o ouro. Mas os problemas vão ameaçar a harmonia do grupo. Os outros cinco episódios estreiam em 7 de novembro.

A máquina (Disney+, a partir de 09/10)

Gael García Bernal e Diego Luna são os protagonistas desta série dramática sobre a tentativa do boxeador Esteban “La Máquina” Osuna (Bernal) e de seu empresário, Andy Luján (Luna), em levá-lo novamente à glória. Os dois, no entanto, colidem com o lado criminoso de uma organização que domina o esporte.

Veja também

CINEMA Anne Hathaway confirma "O Diário da Princesa 3"