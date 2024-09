A- A+

ROCK IN RIO 2024 DJ Pedro Sampaio faz baile vespertino para pais e filhos no Rock in Rio indo do funk a Guns N'Roses Na abertura do Palco Sunset, Pedro Sampaio mostrou que conhece como ninguém a linguagem da festa

Uma vinheta-paródia da Sessão da Tarde, disparada altíssimo, foi o que Pedro Sampaio, o autointitulado "Astronauta revolucionário" escolheu para dar início, na tarde de quinta, a programação do Palco Sunset.



"Poc poc", com fogo, dançarinos, bonecão do posto e tudo mais, ele lembrou os melhores momentos do baile da Furacão 2000 — além de DJ estrelado, em cima de uma torre prateada, Pedro se mostrou também um ótimo animador. "No show do Pedro Sampaio você faz o que quiser", prometia o funk autorrerente que ele tocou.

Sem deixar espaço para o público (muitos adolescentes com os pais) sequer respirar, o DJ/animador manteve em alta temperatura o baile vespertino do Rock in Rio - funk, EDM, arrocha, piseiro ("Galopa"), Guns'N'Roses... valia tudo para fazer dançar.

Pedro pode não ser o melhor MC, mas conhece como ninguém a linguagem da festa. E quando soltou a sua música com Anitta e Dennis DJ, "Joga pra lua", aí a coisa ficou séria. "Esse ano o funk vai dominar o mundo!", ameaçou, no meio de uma série com sucessos do pop em remixes com batidão da favela.

Na explícita "Escada do prédio", a cantora Marina Sena apareceu no vídeo para um dueto virtual com Pedro Sampaio. Não era um filme que a Sessão da Tarde exibiria, mas a garotada não estava nem aí. E e ainda se acabou quando Pedro sacou funks da antiga de Bonde do Tigrão e Mr.Catra.

Mais para o fim do seu show de quase uma hora, o DJ reservou um momento de emoção ao realizar o sonho do menino Tiago, a quem chamou para cantar com ele no palco do Rock in Rio.

Veja também

ASSALTO Projota chora ao falar sobre assalto em casa: ''Era difícil de entender. Parecia um pesadelo''