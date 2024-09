A- A+

CELEBRIDADES Atração do Rock in Rio, Tyla quer aprender a dançar funk com a favela e promete gravar clipe Cantora se tornou o primeiro artista da África do Sul a figurar na parada Billboard Hot 100 em 55 anos

Aos 22 anos, Tyla está com tudo: recentemente, a cantora se tornou o primeiro artista da África do Sul a figurar na parada Billboard Hot 100 em 55 anos (o trompetista Hugh Masekela tinha sido o último). E ainda a mais jovem do continente a ganhar um Grammy (este ano, na recém criada categoria de Melhor Performance de Música Africana).



Sucesso com a música "Water", Tyla chega esta sexta-feira (19) ao Palco Sunset do Rock in Rio com muito a comemorar.

— Eu sabia que se eu fosse misturar tudo aquilo de que gosto, tinha que ser algo especial e novo, algo que ninguém tivesse feito. E ainda consegui trazer junto a dança, que é parte da nossa cultura — conta a cantora, em entrevista no Rio. — Queria que esse meu álbum de estreia ("Tyla", lançado este ano) fosse um reflexo verdadeiro de mim mesma como artista, que ele me apresentasse ao mundo.

Celebrada por estrelas como Beyoncé e Travis Scott (que participou de um remix de "Water"), a menina de Joanesburgo do ter amado suas primeiras horas no Rio de Janeiro — Copacabana, principalmente, onde viu as pessoas dançarem uma de suas músicas inéditas que tocou (seus planos agora são o de gravar na cidade o clipe para a faixa).

— Foram as horas mais divertidas que tive em muito tempo! — anima-se. — A moça que me maquiou tocou um bocado de funk. Teve um que eu adorei. Eu já conhecia um pouco de funk, agora estou indo mais fundo nele. Vi como o povo dança na favela e estou tentando aprender a dançar também.

Desde o estouro mundial de "Water", no ano passado, a vida mudou muito para a cantora, que começou na música fazendo cover de Justin Bieber no YouTube.

— Mesmo já tendo feito um monte de coisa, parece que a partir de um certo ponto a vida teve um fast forward — observa ela, que nos últimos meses foi parar no palco de grandes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio e até a abertura da Olimpíada de Paris e editoriais de moda. — Venho tentando passar bastante tempo com a minha família e meus amigos como forma de manter os meus pés no chão.

Para o show do Rock in Rio, ela promete levar um balé "que vai mostrar a verdadeira dança da África do Sul" e o seu tigre. Mas... um tigre de verdade?

— Se fosse de verdade eu iria morrer de medo! — esclarece (em parte). — Você vai ver, vai ser divertido!

Um amor que Tyla cultiva é pelo amapiano, a música eletrônica da periferia das grandes cidades da África do Sul.

— O amapiano é parte da minha cultura, eu vi essa cena crescer até se tornar o que é hoje. Da Coreia ao Brasil, todo mundo ama esse som — garante. — Eu não faço amapiano puro, eu misturo com a minha música, que tem afrobeats, R&B e outros elementos.

Veja também

ASSALTO Projota chora ao falar sobre assalto em casa: ''Era difícil de entender. Parecia um pesadelo''