ROCK IN RIO 2024 Coca-Cola tem brinde mais concorrido do Rock in Rio 2024; saiba qual é e como conseguir O stand da Coca-Cola tem distribuído mais 500 por dia

Foi só abrir os portões para o segundo final de semana de Rock in Rio que o público correu para garantir lugar na fila do stand da Coca-Cola. O brinde de cordinha de celular custumizada no gosto do cliente está sendo uma das atrações deste ano.



Nos três primeiros dias foi o mais procurado e pela espera quilométrica em poucas horas de evento nesta quinta-feira (19) parece que não vai ser diferente nos próximos dias de festival e vai continuar liderando a preferência da galera.

— Estou chegando na metade da fila ainda e já faz uns 30 minutos que estou aqui, pelo o que avisaram vai demorar mais porque eu quero a cordinha de celular né. É o único brinde que eu quero tentar pegar — conta Pedro Dias, de 23 anos.

Segundo a organização do stand, devido a grande procura estão sendo entregues 500 brindes por dia em horários espaçados. A cada duas horas eles distribuem um número de senhas para retirar o brinde, mas quem quiser só aproveitar a experiência do stand pode entrar em uma fila alternativa que dá acesso a Coca liberada no espaço e música DJs variados. Além disso, a pessoa pode esbarrar com algumas celebridades convidadas da marca.

O brinde tão procurado para colorir e garantir a segurança dos celulares, para evitar furtos, perder nos eventos e cair enquanto aproveita, é montado no gosto do cliente. A pessoa escolhe entre as opções estampadas para um lado da cordinha e no outro na cor preta ou vermelha, marcas da Coca Cola. Além das cordinhas, também é o público que escolhe a cor dos prendedores e uma das opções de chaveiros da marca para pendurar junto.

— É o brinde mais legal e não para usar só aqui né, tô doida para conseguir e vou usar muito. Ainda fica de lembrança do Rock in Rio né — garante Letícia Menezes, de 18 anos, que está no evento pela primeira vez.

O stand fica próximo à entrada do Rock in Rio e na lateral do palco Sunset, ao lado do movida. No primeiro andar o acesso é liberado ao público geral que enfrentar a fila, o acesso ao segundo e terceiro andar é liberado apenas a convidados da marca.

