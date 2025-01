Documentário sobre Davi Brito supera ''Emilia Pérez'', filme favorito ao Oscar, em rede cinéfila

A- A+

Um dos favoritos ao Oscar 2025, apontado como principal rival de "Ainda Estou Aqui" na disputa de melhor filme internacional, "Emilia Pérez" vem dando o que falar. O musical francês premiado em Cannes é uma das produções mais exaltadas da temporada, mas também uma das mais criticadas.



A obra vem sendo alvo de críticas por parte da representação do México na trama. Alguns também questionam a representação da protagonista, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, que teria elementos de transfobia.



Com tamanha discussão, a avaliação do longa em redes cinéfilas como o Letterboxd e o IMdB vem apontando para essa divisão. No momento, o filme tem avaliação média de 2,6 estrelas (entre cinco) no Letterboxd. O número chamou a atenção de fãs. No Brasil, memes apontaram para o fato de que a nota é inferior inclusive a do documentário "Davi — Um cara comum da Bahia", com média de 3,6 estrelas.

É importante lembrar que "Emilia Pérez" vem sendo alvo de campanhas para diminuir sua avaliação desde o início da temporada de premiações, quando fãs de Ariana Grande ("Wicked") e Selena Gomez se mobilizaram para prejudicar as notas uma da outra. O longa também vem sendo alvos de ataques transfóbicos.

"Emilia Pérez" estreia no Brasil no próximo dia 6 de fevereiro. A Paris Filmes anunciou que o diretor Jacques Audiard e a atriz Karla Sofía Gascón visitarão São Paulo para promover a obra.

Veja também