Dois livros indicados ao Jabuti, que premia obras de 2023, chegaram às livrarias em junho de 2024

Dois livros indicados ao 66º Prêmio Jabuti, que contempla obras publicadas no Brasil entre 1ª de janeiro e 31 de dezembro de 2023, só chegaram às livrarias no final de junho de 2024.

São eles: “O voo do ovo”, de Raquel Matsushita, e “A bicicleta do tempo”, de Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, ambos publicados pela Perabook, selo infantil no Grupo Elo. Os títulos foram indicados, respectivamente, nas categorias Infantil e Juvenil.

A presença dos livros entre os semifinalistas do prêmio mais importante da literatura brasileira provocou protestos de editoras independentes, que apontaram que os livros foram lançados efetivamente após o término das inscrições. Segundo o regulamento, o prazo se estendeu entre 25 de abril a 13 de junho.

A data de lançamento dos dois livros (disponível na Amazon) é 25 de junho. Em 7 de maio, a Perabooks compartilhou um vídeo nas redes sociais intitulado “O que vem por aí” para apresentar lançamentos futuros. Tanto “O voo do ovo” quanto “A biblioteca do tempo” aparecem no vídeo. O evento de lançamento de “O voo do ovo” foi em 17 de agosto.

A editora Rosana Martinelli, da Quatro Cantos, pediu à Câmara Brasileira do Livro (CBL), responsável pelo concurso, que explicasse por que os dois livros foram consideráveis elegíveis ao prêmio.

A entidade respondeu que ambas os títulos obtiveram seu ISBN (número de registro de um livro) e foram impressos no ano passado e, por isso, são considerados como sendo de 2023. O regulamento diz apenas que as obras devem ter sido “publicadas” em 2023 e não especifica se se refere à data de impressão ou de distribuição do livro.

Fundadora do grupo Livro Livre, que reúne editoras independentes para cobrar mais transparência de editais, Martinelli afirma que a CBL deve ser mais clara quanto ao que entende por “publicação”, de modo a evitar que situações como essa se repitam.

"Qual é a definição de publicação? É impressão? É colocar nas livrarias? Na minha opinião, publicar é tornar público, e esses livros não se tornaram públicos em 2023, mas em junho de 2024 ", reclama a editora, acrescentando que imprimir livros para distribuí-los seis meses depois foge às práticas correntes do mercado.

Nos últimos tempos, o intervalo entre a impressão de um livro e sua distribuição realmente aumentou e, em alguns casos, pode chegar a um mês.

Isso se deve à adaptação das editoras ao fortalecimento do e-commerce (sobretudo da Amazon), que impôs um novo ritmo logístico setor. No entanto, no caso da Perabook, a diferença entre as datas de impressão e de distribuição de fato chama atenção.

Procurada pelo GLOBO, a Perabook declarou que “os livros ‘O voo do ovo’ e ‘A bicicleta do tempo’ cumprem todos os critérios de elegibilidade para o prêmio Jabuti 2024, conforme estabelecidos no regulamento”. “Fato este reiterado pela própria curadoria do Prêmio Jabuti”, diz a nota.

À reportagem, a CBL reafirmou a elegibilidade dos livros ao prêmio.

“O voo do ovo”, diz a instituição, “possui registro de ISBN datado de 28 de setembro de 2023, e sua impressão foi concluída em 28 de novembro de 2023”. Já “A bicicleta do tempo” teve “ISBN registrado em 14 de dezembro de 2023, com impressão realizada em 27 de dezembro de 2023”.

“Reiteramos que o Prêmio Jabuti considera, para fins de elegibilidade, a data oficial de publicação e registro em 2023, e não a data de eventos de lançamento ou divulgação em redes sociais”, concluiu a CBL.

