EUA Dono de prédio de Carrie Bradshaw, em "Sex and the city", quer instalar portão para evitar fãs Imóvel fica localizado em West Village, em Manhattan

Uma das cidades mais turísticas do mundo, Nova York é conhecida por ser palco de alguns dos filmes e séries mais famosos da história. Todos os anos, milhões de turistas passam pela cidade, muitos interessados em visitar cenários de obras como "Friends", " Sex and the city" e muitas outras.

E é justamente esta alta procura que vem incomodando o proprietário do prédio de três andares localizado na Perry Street, 66, em West Village. O local é conhecido por fornecer a fachada da residência de Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker em "Sex and the city" e no spin-off " And just like that...".

Segundo o New York Times, a Comissão de Preservação de Marcos Históricos da Cidade de Nova York recebeu um pedido do proprietário do imóvel para instalar um portão na frente da escadaria.

“A qualquer hora do dia ou da noite”, diz a carta, “há grupos de visitantes em frente à casa tirando fotos com flash, conversando alto, postando nas redes sociais, fazendo vídeos no TikTok ou apenas comemorando o momento”.

O proprietário, segundo o texto, busca oferecer aos moradores, um pouco da "qualidade de vida de volta". Ele lembra que, há alguns anos, foi necessário colocar uma corrente na escadaria, mas que o aviso de não ultrapassar segue não sendo respeitado por muitos dos que passam pelo local.

"Esperando que um portão servisse como um impedimento melhor (e mais esteticamente agradável), o proprietário contratou o arquiteto Isidoro Cruz para projetar um que combinasse com a fachada do edifício. O edifício no estilo brownstone foi construído em 1866 e faz parte do distrito histórico de Greenwich Village, o que significa que quaisquer atualizações devem ser aprovadas pela comissão. A carta do proprietário é seguida por um requerimento detalhado descrevendo o projeto proposto de aço e ferro fundido do portão", informa o NYT.

"Sex and the city" foi exibida pela HBO entre 1998 e 2004. Posteriormente, a série rendeu dois filmes e um spin-off na MAX.

