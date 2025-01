Julia Roberts pede ajuda para Los Angeles e deixa mensagem para saqueadores em meio aos incêndios

A- A+

Enquanto vários focos de incêndio ainda atingem uma parte significativa de Los Angeles, devastada pelas chamas, muitas estrelas de Hollywood recorreram às suas redes sociais para ajudar.

A atriz Julia Roberts, uma das celebridades que se mobilizou pela causa, compartilhou uma publicação para incentivar seus seguidores a colaborarem com os bombeiros. Ao final do texto, ela acrescentou também uma mensagem de desaprovação para aqueles que aproveitaram a catástrofe para saquear as casas dos evacuados.

“@caafoundation junto com @coreresponse @eifoundation @lausd estão lançando o Southern California Firefighters Fund para fornecer apoio imediato e de longo prazo a todas as pessoas afetadas pelos incêndios”, a mensagem acompanha a imagem do logotipo da fundação. “É necessária muita ajuda e cura. Vamos superar isso”, continua a atriz. Imediatamente após a mensagem de apoio, ela deixou o recado aos saqueadores: “#FULooters”. A hashtag é a versão reduzida da frase "f*ck you, looters", e pode ser traduzida como "saqueadores, vão se f****".

Segundo o jornal Daily Mail, saqueadores perambulam pelas regiões mais afetadas da cidade à procura de oportunidades para entrar em casas vazias, após ordens de evacuação. Aproximadamente 30 pessoas foram presas sob suspeita de saques.

Segundo o jornal espanhol El País, na quinta-feira as autoridades estaduais decretaram toque de recolher para as áreas afetadas, principalmente os bairros de Pacific Palisades e Eaton. A ordem está em vigor desde a tarde de quinta-feira, com o objetivo de evitar que as residências que ficaram de pé e tiveram de ser evacuadas pelos seus proprietários sejam saqueadas.

“Um recado para a população: você não pode estar nessas áreas afetadas. Se eles invadirem, correm o risco de serem presos”, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, na manhã de sexta-feira.

