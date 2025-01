Incêndios na Califórnia: Veja como ficou o calendário atualizado das premiações de cinema

A- A+

Os trágicos incêndios que atingem a região de Los Angeles, na Califórnia, já causaram 25 mortes e milhares de desabrigados ao longo da última semana. E a situação não está controlada. Para os próximos dias, a previsão do serviço meteorológico local é que uma nova onda de ventos fortes dificultem os trabalhos de socorristas e voluntários.



O fogo teve impacto direto na indústria audiovisual, que é uma das principais forças do estado. Nos últimos dias, inúmeras produções rodadas na região foram impactadas, assim como pré-estreias e eventos de divulgação, em um momento em que Hollywood está particularmente aquecida.

Inicialmente previsto para esta quarta-feira (15), o lançamento da série "Com amor, Meghan", estrelada por Meghan Markle, foi adiada para o início de março pela Netflix. Com Markle e o marido, Príncipe Harry, visitando áreas devastadas da Califórnia, o entendimento da plataforma de streaming foi que não faria sentido lançar a obra. Outras produções, como "Grey's Anatomy", "Abbott Elementary", "Hacks", "Suits: LA" e "NCIS" tiveram suas filmagens suspensas.

A chamada temporada de premiações também sofreu com os incêndios. A cerimônia do Critics Choice Awards, que aconteceria no último domingo, foi a primeira a ser cancelada. A nova data prevista é para 26 de janeiro.



Os sindicatos dos atores e dos diretores anunciaram os indicados de suas premiações (SAG e DGA Awards, respectivamente) através de um press release, sem anúncios ao vivo ou com convidados, como no passado. Já roteiristas e produtores optaram por adiar as indicações para os prêmios de seus sindicatos indefinidamente.

Principal cerimônia da temporada, o Oscar segue marcado para o próximo dia 2 de março. Mas os incêndios já afetaram o calendário da premiação de forma importante. As indicações, que inicialmente seriam anunciadas no dia 17 de janeiro, foram adiadas duas vezes: a primeira para 19 e a última para o dia 23.



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood também expandiu o período de votação, que se encerraria no último dia 12 e agora vai até o dia 17. A Academia também cancelou o tradicional almoço dos indicados ao Oscar, que aconteceria no dia 10 de fevereiro.



Em toda história, o Oscar nunca foi cancelado, mas já tivemos exemplos de adiamentos. O primeiro ocorreu em 1938, em razão de imensa inundação que atingiu Los Angeles. Em 1968, a cerimônia foi adiada por dois dias após o assassinato de Martin Luther King Jr. Situação parecida ocorreu em 1981, com o adiamento de um dia após o atentado contra o então presidente Ronald Reagan. A alteração mais significativa veio em 2021, com a pandemia, com a cerimônia acontecendo em abril e não na data prevista em fevereiro.

Vários dos filmes na disputa na temporada de premiações já tiveram eventos e entrevistas canceladas em razão dos incêndios, como foi o caso do brasileiro " Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O filme teria uma sessão com debate com Guillermo del Toro, em LA, que foi cancelada.



Uma entrevista de Fernanda Torres ao talk show de Jimmy Kimmel também precisou ser remarcada. A brasileira visitaria o apresentador na última semana. No momento, Torres e Salles participam da divulgação do longa em Nova York. Eles voltam à Califórnia na quinta-feira (16), quando a atriz está prevista para enfim falar com Kimmel.

No momento, muito se debate em Hollywood sobre manter as cerimônias televisionadas de premiações. A atriz Jean Smart, de "Hacks", usou suas redes sociais para defender o cancelamento das premiações.

''Com todo o devido respeito durante a temporada de comemorações de Hollywood, espero que qualquer uma das redes que transmitirão os próximos prêmios considere seriamente NÃO transmiti-los e doar a receita que teriam arrecadado para as vítimas dos incêndios e os bombeiros'', escreveu Smart.

Por outro lado, muitos defendem que eventuais cancelamentos só aumentariam o impacto devastador dos profissionais da indústria audiovisual. A princípio mantida para o dia 2 de fevereiro, a cerimônia do Grammy, por exemplo, anunciou que irá inserir um componente de caridade na premiação musical. É provável que outros eventos sigam o mesmo caminho no sentido de se posicionarem como pontos de partida para a reconstrução da região.

Confira o calendário atualizada da temporada de premiações:

Janeiro

17: Fim da votação dos indicados ao Oscar pelos membros da Academia

23: Anúncio das indicações ao Oscar

26: Cerimônia do Critics Choice Awards

Sem data: Anúncio das indicações de ACE Eddie, WGA e PGA Awards (premiações dos sindicatos dos montadores, roteiristas e produtores)

Fevereiro

2: Cerimônio do Grammy Awards

8: Cerimônias do DGA e PGA Awards (premiações dos sindicatos dos diretores e produtores)

15: Cerimônia do WGA Awards (premiação do sindicato dos roteiristas)

16: Cerimônia do BAFTA

22: Cerimônia do Film Independent Spirit Awards Home

23: Cerimônia do SAG Awards (premiação do sindicato dos atores)

Março

2: Cerimônia do Oscar

Veja também