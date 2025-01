A- A+

DECLARAÇÃO Neil Gaiman nega abusos: ''Nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém'' Em texto publicado em seu site, autor de ''Sandman'' afirma que acusações misturam ''descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que definitivamente não aconteceram''

O escritor britânico Neil Gaiman, autor da HQ ''Sandman'' e outros títulos de literatura fantástica, falou pela primeira vez sobre ter sido acusado de abuso sexual. Relatos de supostos abusos foram compilados numa reportagem da New York Magazine publicada nesta segunda-feira (13).



Num texto divulgado em seu site, o escritor disse que tem acompanhado as “histórias circulando na internet” sobre ele com ''horror e consternação''.

''Fiquei em silêncio até agora, tanto por respeito às pessoas que estavam compartilhando suas histórias quanto por um desejo de não chamar ainda mais atenção para uma grande quantidade de desinformação'', afirmou.



''Sempre tentei ser uma pessoa reservada e senti cada vez mais que as redes sociais não eram o lugar adequado para falar sobre questões pessoais importantes. Agora, cheguei a um ponto em que sinto que devo dizer algo'', concluiu.

Segundo Gaiman, os relatos divulgados pela imprensa combinam ''descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que definitivamente não aconteceram''. ''Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca''.

''Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm nenhuma relação com a realidade'', diz o texto.



''Estou preparado para assumir a responsabilidade por qualquer erro que tenha cometido. Não estou disposto a virar as costas para a verdade, e não posso aceitar ser descrito como alguém que eu não sou, e não posso, nem vou, admitir ter feito coisas que eu não fiz''.

O autor admitiu também ter sido ''descuidado com os corações e sentimentos das pessoas''. ''Ao mesmo tempo, enquanto reflito sobre o meu passado – e ao revisar tudo o que realmente aconteceu, ao invés do que está sendo alegado – eu não aceito que tenha ocorrido nenhum abuso”, escreveu. “Repetindo, nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém.

De que Neil Gaiman é acusado?

Em julho do ano passado, uma série de mulheres denunciaram o Gaiman de agressão sexual em entrevistas veiculadas no podcast britânico Tortoise Media. Agora, a repórter Lila Shapiro apurou detalhes perturbadores relatados pelas mulheres, que acusam o autor de comportamento coercitivo, assédio e agressões sexuais, frequentemente em contextos que envolvem uma aparente exploração de poder e vulnerabilidade.

A reportagem traz mensagens de texto, passagens de diário e depoimentos de testemunhas que mostram Gaiman usando a sua posição de prestígio para manipular e explorar sexualmente fãs e colegas. Em muitos casos, as relações envolveram práticas não consensuais de dominação sexual. Algumas das mulheres acusam o autor de ultrapassar os limites do consentimento mesmo ao invocar elementos de BDSM, que dependem de regras claras e respeito mútuo.

Na reportagem, Kendra Stout, que conheceu o autor em 2003 quando tinha 18 anos, descreve experiências sexuais dolorosas e não consensuais, alegando que Gaiman insistia em práticas de dominação que causavam desconforto físico. Ele também teria exigido que ela o chamasse de “mestre” e a agredido com um cinto durante os encontros. Stout afirma que nunca teve interesse em práticas de BDSM antes do relacionamento e que desenvolveu infecção urinária por conta das relações.

Scarlett Pavlovich, que trabalhou como babá na casa de Gaiman, também relatou episódios de abuso. Em um deles, o escritor teria batido nela com um cinto e tentado iniciar sexo anal sem lubrificação. “Depois que ela disse ‘não’, Gaiman recuou brevemente e foi para a cozinha”, descreve a repórter Lila Shapiro. “Quando ele voltou, trouxe manteiga para usar como lubrificante. Ela continuou a gritar até que Gaiman terminasse. Quando acabou, ele a chamou de ‘escrava’ e ordenou que ela o ‘limpasse’”.

Pavlovich tentou protestar, mas Gaiman indagou se a babá estaria “desafiando o seu mestre”. “Eu tive que lamber minha própria merda”, contou a jovem à reportagem.

Gaiman teria cometido todos esses abusos ao longo dos seus 40 anos. Na época, ele morava entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Nova Zelândia. Segundo as vítimas, a ex-mulher do escritor, Amanda Palmer, estava presente durante alguns desses episódios. Ela teria inclusive aceitado fazer terapia de casal após Gaiman supostamente engravidar uma fã.

A defesa de Gaiman negou as acusações, alegando que as relações foram consensuais.

Veja também