Rio Duda Beat abre a Parada LGBTQIA+ em Copacabana e celebra diversidade com emoção A 29ª Parada do Orgulho LGBTIA+ acontece neste domingo, em Copacabana

A cantora pernambucana Duda Beat foi a grande atração da Parada LGBTQIA+ deste domingo, na orla de Copacabana, em frente ao Hotel Othon. Do trio principal, o público vibrou com a chegada da artista, que embalou a multidão ao som de seus principais hits, colocando todos para dançar e celebrar.

Em entrevista ao Globo, Duda agradeceu o carinho dos fãs e exaltou a importância da luta e da celebração da diversidade:

"Minhas palavras carinhosas para o público são de gratidão, muita gratidão por estarem junto comigo, apoiando o meu trabalho. Eu não poderia ser mais feliz com esse público. Eu os amo muito, e eles sabem disso. Eles podem contar comigo para tudo, para ser uma porta-voz de tudo o que precisarem. Hoje é um dia de luta, mas também de celebração. Chego a ficar muito emocionada. Então, muito obrigada a todo mundo que veio aqui hoje me ver e está ocupando a praia de Copacabana por essa causa tão maravilhosa ", declarou a cantora.

Mc Bianca subiu ao palco depois da cantora Duba Beat e embalou o público com o sucesso "Aí Preto", pareceria com o L7. Organizado pelo Grupo Arco-Íris, o evento tem como tema central "A soma das forças para a construção de uma sociedade mais inclusiva e que respeite as diferenças e cidadania LGBTQIA+.

Segurança

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal estão presentes com 430 agentes e 55 viaturas, para garantir a segurança e orientar o público quanto às interdições e estacionamento. A SEOP também fará fiscalização intensiva para evitar o estacionamento irregular em áreas próximas ao evento.

Além disso, o Centro de Operações Rio (COR) acompanha o evento por meio de câmeras e drones, monitorando as condições de tráfego e oferecendo suporte em tempo real.

Considerado o terceiro maior evento da cidade, a Polícia Militar instalou 25 torres de vigilância ao longo da orla para garantir a segurança do público. Além da PM, também estão presentes representantes do Tribunal de Justiça; Ministério Público Estadual; Polícia Civil e Defensoria Pública do Rio de Janeiro que vão oferecer serviços aos cidadãos.

