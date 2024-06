Duo Forró Mourisco aborda o jogo do improviso no single "Baianada Misturada"; ouça

A- A+

O duo pernambucano Forró Mourisco o segundo aperitivo do seu EP de estreia. "Baianada Misturada", canção que mescla manifestações tradicionais no nordeste do Brasil com tradições mouriscas, já está disponível nas plataformas digitais.



A dupla formada por Rodrigo Gondim e Rannier Venâncio, tem como ponto de partida para a construção desse trabalho a pesquisa pelas conexões musicais entre o Norte da África, através das suas expressões árabes, e o nordeste brasileiro, através principalmente do forró.



"Baiana Misturada", segundo single do Forró Mourisco, nasceu a partir de um jogo de improviso sobre o ritmo da baianada, que são tradições musicais e de danças que ocorrem no interior do estado de Alagoas, sendo membro da grande família do Baião.

"A nossa Baianada Misturada tem duas partes; na primeira delas dialogamos com o ritmo da baianada, construindo contrapontos mesclados em tempos ímpares. Propomos uma caminhada assíncrona no final da tarde. Num segundo momento adentramos a mata e suas densidades, montamos um jogo de improviso onde o Oud dá suporte a Rabeca para que ela possa explorar sonoridades inquietantes. Ao final propomos um novo alvorecer através de um retorno ao tema", explicaram.

A faixa foi escolhida para apresentar o álbum de estreia do duo e chega acompanhada por um projeto visual com arte de Laís Fancello e animação de Tony Braga, inspirado na litogravura contemporânea, trazendo à tona o mistério ao adentrar nas matas.

