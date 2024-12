A- A+

Literatura Edição do "Papo de Quinta" reúne Cida Pedrosa e Ezter Liu nesta quinta (5) "Ofício de Poesia" traz debates acerca dos processos criativos e poesia, numa troca de experiências entre as escritoras

A Livraria do Jardim recebe mais uma edição do projeto “Papo de Quinta” nesta próxima quinta (5), às 19h, com o tema "O Ofício da Poesia".

“O Ofício da Poesia” contará com a reunião da poeta pernambucana Cida Pedrosa, vencedora do Prêmio Jabuti, e da escritora e performer Ezter Liu.

Juntas, tem como objetivo discutir processos criativos e o papel da poesia dentro da expressão artística, além de compartilhar experiências pessoais dentro de suas carreiras.

Com entrada gratuita, "O Ofício da Poesia" promove um momento de trocas e aprendizado.

Serviço

Papo de Quinta - "O Ofício da Poesia" com Cida Pedrosa e Ezter Liu

Quando: 5 de dezembro (quinta) às 19h

Onde: Livraria do Jardim - Avenida Manoel Borba, 292 - Boa Vista, Recife - PE

Entrada Gratuita

Inscrições pelo site:

https://www.sympla.com.br/

Informações: @livrariadojardim

