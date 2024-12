A- A+

CINEMA Cine PE abre inscrições para programação de 2025 O festival ocorre de 9 a 15 de junho de 2025, com exibições no Cinema São Luiz e no Teatro do Parque

O Cine PE - Festival do Audiovisual abriu, nesta segunda-feira (2), inscrições para a programação da sua 29ª edição. Interessados têm até o dia 15 de janeiro de 2025 para inscrever suas produções nas mostras competitivas.

O festival ocorre de 9 a 15 de junho de 2025, com exibições no Cinema São Luiz e no Teatro do Parque. Estão disponíveis no site do evento o regulamento completo e os formulários de inscrição.

As produções podem ser inscritas nas seguintes mostras competitivas: Curtas-Metragens Pernambucanos, Curtas-Metragens Nacionais e Longas-Metragens. As mostras abrangem as categorias ficção, animação e documentário.

Os curtas-metragens devem ter até 22 minutos, incluindo créditos. Já os longas precisam ter duração superior a 70 minutos, podendo ser brasileiros ou coproduções internacionais.

Durante a inscrição, os realizadores devem fornecer um link de acesso ao filme e assegurar oficialmente sua exibição em formato digital. Todos os filmes selecionados devem apresentar legendagem descritiva em português, garantindo acessibilidade.

