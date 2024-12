Inscrições para a Fenearte 2025 estão abertas; confira todos os detalhes

A- A+

As inscrições para a 25ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato já estão abertas. Artesãos, associações, cooperativas, organizações sem fins lucrativos e prefeituras de Pernambuco interessados em participar podem realizar o cadastro pelo site oficial do evento.

A próxima edição da Fenearte ocorre de 9 a 20 de julho de 2025, no no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O processo de inscrição chega ao fim às 17h do dia 27 de dezembro.

As inscrições são para diferentes setores da feira. “Individual Pernambuco” é destinado a artesãos pernambucanos, sejam nascidos, residentes ou intitulados. Já “Estados” está aberto para artesãos de outras partes do Brasil, seja pessoa física ou jurídica.

Na seção “Internacional” podem se cadastrar empreendedores de artesanato de outros países, seja pessoa física ou portadora de passaporte. “Prefeituras” é restrito aos municípios pernambucanos.

“Sebraes” é direcionado às seccionais de todo o País, e “Alimentação” para pessoa física ou jurídica de Pernambuco. “Redes Solidárias” é voltado para organizações não-governamentais com atuação em Pernambuco, assim como as “Associações e Cooperativas”.

Também estão abertas as inscrições para artesãos de Pernambuco que desejam ocupar o estande coletivo do Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE) na 25ª Fenearte. Para este espaço, que é localizado no setor do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), é requisito que o(a) candidato(a) possua a Carteira do Artesão, emitida pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB).

Em 2025, a Fenearte vai celebrar 25 anos de trajetória. A edição deve reunir aproximadamente 5 mil expositores em cerca de 700 espaços de comercialização.

A realização da feira do Governo de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — ADEPE, que executa no Estado o Programa do Artesanato de Pernambuco (PAPE).

Veja também

evento Funarte e Casa de Rui Barbosa promovem seminário sobre acervo das artes