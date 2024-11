Museu na França promove visitação de naturistas em exposição sobre nudez

A- A+

Um grupo de visitantes escutava atentamente seu guia na última sexta-feira, em um dos maiores museus de Marselha, no sul da França. Uma mulher analisava pôsteres antigos com cores vibrantes, enquanto outra examinava fotografias em preto e branco. Todos estavam nus, exceto pelos sapatos.

Os visitantes estavam no Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo (Mucem) para participar de uma exposição sobre o nudismo social, que seus praticantes chamam de naturismo.

De acordo com o museu, cerca de 100 mil pessoas visitaram a mostra desde julho. Em cinco eventos especiais, aproximadamente 600 visitantes estiveram completamente sem roupas.

Enquanto alguns eram naturistas habituais, outros estavam experimentando a nudez em público pela primeira vez. Para esses, era uma forma inédita de interagir com seus corpos e com a arte.

— Normalmente, os corpos são tão sexualizados. Gostei da ideia de estar em um lugar onde ser nu é apenas normal — disse Jule Baumann, de 27 anos.

Naturismo

A exposição, intitulada “Paraísos Naturistas”, apresenta o desenvolvimento do naturismo na Europa, desde suas origens como um movimento de saúde social até sua incorporação à positividade corporal. A mostra inclui revistas antigas, fotografias em preto e branco, vídeos, pinturas e textos explicativos.

Para muitos naturistas, a exposição é uma forma de validação.

— Estamos constantemente tentando racionalizar, justificar e explicar isso — afirmou Stéphane Deschênes, presidente da Federação Internacional de Naturismo.

Na última sexta-feira, o evento final com nudez ocorreu antes do encerramento da mostra, previsto para 9 de dezembro. Os visitantes chegaram após o horário regular e, no local, se despiram em um vestiário improvisado.

— Se posso vir aqui nu, com outras pessoas nuas? Combina com o clima — disse Xavier Cassagne, naturista há muito tempo.

Apesar da nudez, os sapatos eram obrigatórios, e muitos visitantes usavam acessórios como bolsas, chapéus e colares.

França

Embora o naturismo tenha raízes fortes na Alemanha, a França é considerada o principal destino para turistas naturistas, segundo a Federação Francesa de Naturismo. Estima-se que cerca de dois milhões de turistas naturistas visitem o país anualmente.

— Há também essa noção de que a França é um lugar de liberdade — comentou Stephen Harp, historiador e autor de um livro sobre o tema.

Apesar dessa imagem libertária, os naturistas insistem que sua prática não é sexual.

— Olhar para uma garota completamente nua não é excitante. É entediante — afirmou Éric Stéfanut, diretor de comunicação da Federação Francesa de Naturismo.

Aceitação

Os visitantes da exposição representavam uma diversidade de corpos, desde tatuagens e piercings até cicatrizes de cesariana.

— Todo mundo está agindo normalmente. Então eu também posso agir normalmente — disse Kaja Baumgart, de 22 anos, sobre a experiência.

Após o evento, alguns líderes do naturismo se reuniram na casa de Stéfanut para confraternizar. Entre conversas sobre cirurgias e férias, eles demonstraram o que a filosofia naturista preza: conforto consigo mesmos e com os outros.

Veja também

dívida Rupert Grint, de ''Harry Potter'', é condenado a pagar mais de R$ 13 milhões em impostos