Artes Visuais Exposição no Museu do Estado celebra os 80 anos de José de Moura Mostra abre ao nesta quinta-feira (28), às 19h, e segue em cartaz até o dia 31 de dezembro

Os 80 anos do artista plástico pernambucano José de Moura serão celebrados com uma exposição no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe). A abertura ao público ocorre nesta quinta-feira (28), às 19h.

A mostra seguirá em cartaz até o dia 31 de dezembro. É uma oportunidade de conhecer mais sobre a obra e a trajetória de um artista pertencente à mesma geração de nomes como João Câmara, Marisa Lacerda, Roberto Lúcio, Dellano e José Carlos Viana.

Nascido em 1944, José de Moura estudou na Escola de Belas Artes e, durante esse período, aprofundou seu conhecimento na técnica do desenho. Em 1981, ele foi diretor-presidente da Oficina Guaianases de Gravura, contribuindo para o desenvolvimento da gravura em Pernambuco.

Serviço:

Exposição do artista plástico José de Moura

Quando: abertura nesta quinta-feira (28), às 19h; visitas de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e no sábado e domingo, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças



