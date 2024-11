Exposição ''Insistância'' aporta na galeria Águas Belas, no Recife

A exposição ''Insistância'', de Christina Machado, realizou sua abertura na galeria Águas Belas, na Madalena, nesse sábado (23), das 16h às 20h. A artista expõe a partir do seu processo criativo, ela revisita, reinventa e cria obras.

A palavra insistância vem da união de duas palavras: insistência e distância. A ideia de Christina é propor uma reflexão sobre a necessidade de revisitar e cuidar de algo. A mostra marca a reabertura da galeria após a pandemia da Covid-19 e tem curadoria de Joana D’Arc.

Sobre a exposição

''Insistância'' celebra a trajetória de Christina Machado e vai ocupar duas salas, apresentando 31 obras, nos mais variados suportes, como vídeo, objeto, escultura, pintura, serigrafia, fotografia e, claro, trabalhos com argila/cerâmica, uma referência na sua produção.

''Estou nesse espaço desde 1983. É um local muito rico, parte do meu desenvolvimento artístico e as obras que vou expor revelam ao público como se dá o meu processo, como as coisas vão acontecendo e como uma obra vai chamando a outra, dando mote para uma nova criação'', explica Christina.