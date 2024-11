A- A+

Artes Visuais Série de HQs "Contos dos Orixás" adapta a mitologia e as tradições orais afro-brasileiras Autor baiano Hugo Canuto leva para os leitores jovens e adultos as narrativas de matrizes africanas acerca das divindades e heróis ancestrais

O autor baiano Hugo Canuto convergiu duas de suas paixões em um só projeto, a série “Contos dos Orixás”, que adapta a mitologia e as tradições orais afro-brasileiras, buscando levar para os leitores jovens e adultos as narrativas de matrizes africanas acerca das divindades e heróis ancestrais.



O livro será lançado no Recife, como parte da programação do Projeto PEBA (conexão artística dos dois estados: Pernambuco e Bahia), a partir das 18h da terça-feira, no auditório da Caixa Cultural. O lançamento promoverá uma roda de conversa sobre Quadrinhos e Negritude no Brasil entre o autor baiano Hugo Canuto e o escritor pernambucano Eron Villar. Logo depois terá o lançamento e autógrafos da Obra “Contos dos Orixás - O Rei do Fogo”.

Canuto contempla o legado das culturas que moldaram a sua terra de origem, a Bahia, com suas tradições ancestrais e as representam em uma série de histórias em quadrinhos que contam histórias das divindades e povos provenientes dos atuais Benin e Nigéria, países na região Oeste do continente africano.



O vasto patrimônio filosófico, espiritual e político alcançou países como Brasil e Cuba como consequência da terrível diáspora, manifestando-se na língua, cultura e nas artes visuais, música, e a literatura, produzindo obras inspiradas pelos orixás, arquétipos milenares de força, coragem, sabedoria e beleza.

Através das Histórias em Quadrinhos (HQs) - linguagem global construída a partir da união entre texto e imagem, capaz de produzir verdadeiros mitos modernos, atualizando símbolos e expandindo as possibilidades de contar histórias - Hugo Canuto registra desde os primeiros homens e mulheres se reuniram ao redor do fogo, nas noites do tempo.

Canuto criou o primeiro livro, que atravessou fronteiras e alcançou leitores de diferentes origens e lugares, despertando o interesse para conhecerem mais sobre os Itan, as narrativas e mitos ligados aos orixás, cuja essência possui a mesma relevância cultural da Ilíada, Odisséia ou a epopeia indiana Mahabarata, ao abordarem temas universais como o destino, a família, o amor e a guerra.

O primeiro volume da série foi publicado em 2019, de maneira independente através da plataforma Catarse, e reimpressa em quatro campanhas de financiamento coletivo, tornando-se sucesso de público e crítica. Parte dos exemplares impressos são doados para instituições culturais, terreiros, bibliotecas comunitárias e subsidiados para professores, buscando atender as diretrizes da lei 10.639 que busca promover a história e cultura dos povos africanos e indígenas no Brasil.



Cada edição traz uma história completa, inspirada nos “itan”, os contos tradicionais de base oral que narra a trajetória mítica das divindades e ancestrais, rememorada através dos ritos, da dança, dos alimentos e da indumentária, seja no Brasil, em Cuba e na África Ocidental, através do Candomblé e suas nações, da Umbanda, da Santeria.



Tal herança também está presente na pintura de Carybé, nos tecidos de Alberto Pitta ou na música de Maria Bethânia, representando na arte a herança afro-brasileira, fundamental na formação da nossa identidade coletiva.

Contos dos Orixás também é uma das primeiras HQs, no Brasil, a ter trechos no idioma Yorubá, com um glossário trazendo a grafia de termos, locais e personagens, aproximando o leitor de uma língua falada por 50 milhões de pessoas no continente africano e no mundo.

A edição da obra também tem uma versão internacional, publicada pela editora Abram Books, nos EUA, vencedora do prêmio Glyph comic Awards, nos EUA, como história do ano e melhor desenhista, além do Angelo Agostini como melhor lançamento e do Troféu Abébé de Prata, uma das obras finalistas selecionadas ao prêmio Jabuti, o mais prestigiado do Brasil, na categoria Histórias em Quadrinhos.



Hoje, as artes e a HQ são utilizados nas salas de aula como instrumento de educação, estão no acervo de instituições como o Smithsonian National Museum of African American History and Culture, em Washington, EUA ganhou sua versão em inglês pela editora Abrams.

O livro e as artes estão presentes nas casas, terreiros e principalmente no coração do público, servindo ao seu maior propósito – ser instrumento de arte, reflexão e transformação de percepções sobre o grande legado das civilizações africanas e sua descendência na formação histórica, cultural e espiritual do povo brasileiro.

