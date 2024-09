Elba e Geraldo Azevedo abrem projeto "RioMar Encontros"

A- A+

Vai ter "Chão de Giz", "De Volta pro Aconchego", "Bicho de 7 Cabeças" e "Banho de Cheiro" na junção musicalmente grandiosa de Paraíba e Pernambuco representados, respectivamente, por Elba Ramalho e Geraldo Azevedo na estreia do projeto "RioMar Encontros".



Marcado para o próximo dia 19, o show da dupla, "Encontros Inesquecíveis", acontece no Teatro RioMar e abre uma sequência de apresentações dentro da programação do projeto cultural promovido pelo mall.









Os ingressos estão à venda com valores a partir de R$ 40 no site Uhuu.



A dupla Elba e Geraldo, parceiros de longa data palcos Brasil e mundo afora, apresentam no Recife repertório com clássicos que passam por décadas de trajetórias de dois dos nomes incontestáveis da Música Popular Brasileira.



Além das canções já citadas, "Tanto Querer", "Veja Margarida" e "O Princípio do Prazer", abrindo a noite, integram o cancioneiro da dupla para o show, com início às 19h.





Serviço

Projeto "RioMar Encontros", com Elba e Geraldo Azevedo em "Encontros Inesquecíveis"

Quando: 19 de setembro, às 19h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

